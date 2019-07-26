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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.07.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Uçhisar Kalesi’ne yoğun ilgi

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Uçhisar Kalesi’ne yoğun ilgi

TÜRKİYE’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya’da bulunan Uçhisar Kalesi, tarihi ve eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağı’nın püskürttüğü lavlardan oluşan tüf kayaların doğal yollarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacalarının en büyüğü konumundaki Uçhisar Kalesi, çeşitli dönemlerde insanların yerleşke olarak kullanması dolayısıyla ’tarihte bilinen ilk gökdelen’ olarak tanımlanıyor. Bölgenin en yüksek konumunda olan tarihi kaleye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Her yıl onbinlerce turist tarihi kaleye çıkarak, manzarayı izliyor. Tarihi kalenin içinde ayrıca, geçmişte kullanılan çok sayıda oda bulunuyor.

Uçhisar Kalesi’ne yoğun ilgi
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Kapadokya bölgesinin ana giriş bölümünde yer alan ve milattan önce 3000'li yıllarda Hititlerden itibaren savunma amaçlı olarak da kullanılan doğal oluşumlu Uçhisar Kalesi'nin turistler tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

 

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