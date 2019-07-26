Uçhisar Kalesi’ne yoğun ilgi
TÜRKİYE’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya’da bulunan Uçhisar Kalesi, tarihi ve eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağı’nın püskürttüğü lavlardan oluşan tüf kayaların doğal yollarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacalarının en büyüğü konumundaki Uçhisar Kalesi, çeşitli dönemlerde insanların yerleşke olarak kullanması dolayısıyla ’tarihte bilinen ilk gökdelen’ olarak tanımlanıyor. Bölgenin en yüksek konumunda olan tarihi kaleye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Her yıl onbinlerce turist tarihi kaleye çıkarak, manzarayı izliyor. Tarihi kalenin içinde ayrıca, geçmişte kullanılan çok sayıda oda bulunuyor.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Kapadokya bölgesinin ana giriş bölümünde yer alan ve milattan önce 3000'li yıllarda Hititlerden itibaren savunma amaçlı olarak da kullanılan doğal oluşumlu Uçhisar Kalesi'nin turistler tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
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