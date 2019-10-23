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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.10.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Uçan taksi dünyaya tanıtıldı

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Alman uçak şirketi Volocopter’in hava taksi kullanımı için tasarladığı uçan taksi, ilk insanlı uçuşunu ve son testini Singapur’da gerçekleştirdi.

Singapur’un Marina Körfezi’nde başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taksi Volocopter, dünyaya tanıtıldı. Son testini gerçekleştiren uçan taksinin hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor. Daha önce Dubai, Helsinki, Almanya ve Las Vegas'ta birçok testten geçen uçan taksi ilk şehir merkezi turunu Singapur’da gerçekleştirdi. Hava taksisinin uygun fiyatlı ve hızlı bir ulaşım aracı olacağı belirtildi. Dünyanın ilk hava taksi durağı Voloport, Singapur'daki Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.

Uçan taksi dünyaya tanıtıldı


Volocopter’in CEO’su Florian Reuter, “VoloPort’u test etmek çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.
Asya'da 2 yıl içinde pilotsuz uçan taksi seferlerine başlanması hedefleniyor. Marina Körfezi üzerinde 2 buçuk dakika uçan taksinin ulaşımda zirveye ulaşacağı belirtiliyor. Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor ve saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Uçan taksi dünyaya tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da da uçan taksi tanıtımı yapılmıştı.

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