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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.12.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Uçan araba satışa çıktı! İşte fiyatı...

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ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Uçan araba 599 bin dolara satılacak.

Dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası Miami'de tanıtıldı. Uçan arabaya talebin yoğun olduğu, daha şimdiden 70 ön siparişin alındığı belirtildi. Aracın 599 bin dolara satılacağı, kullanmak isteyen kişilerin ise hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olması gerektiği duyuruldu. Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V) olarak adlandırılan 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobil, 230 beygir gücünde Hollanda yapımı bir motora sahip olduğu aktarıldı.

PAL-V CEO'su Robert Dingemanse yaptığı açıklamada, “Diğer uçan otomobil üreticilerinin bizim ulaştığımız teknolojiye ulaşmaları için henüz önlerinde çok uzun bir süre var. PAL-V doğru mühendislik hizmetlerini seçerek, kanıtlanmış teknolojilere sahip ve mevcut yönetmeliklere tam uyumlu bir uçan araba tasarlayıp inşa etmeyi başardı” dedi.

Uçan arabanın karbon fiber ile üretildiği, titanyum ve alüminyum alaşımlarından oluşturulduğu aktarıldı. Sadece 600 kilogram ağırlığındaki uçağın kalkışı için 164 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir pist gerekiyor. Dingemanse'ye göre, PAL-V'nin motosiklete benzer bir taşıma sistemi var. Otomobilin temel özelliği ise aracın tepesinde "yarasa kanadı" gibi katlanan ve toplanan rotor kanatları. PAL-V CEO'su Dingemanse, aracın 10 dakika içinde bir arabadan, uçan arabaya dönüştüğünü ve zeminde 0'dan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabileceğini açıkladı.

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