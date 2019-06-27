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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
27.06.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Uçaklar tek pilotla mı uçacak?

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Uçaklar tek pilotla mı uçacak?

Dünya genelinde havacılık sektörünün büyümesine paralel olarak havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacı da artarken, ticari kaygılar sebebiyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği ortaya çıktı.

Uçak yolcusu sayısı dünya genelinde her yıl bir önceki yıla göre katlanarak artıyor. 2017 verilerine göre 4,1 milyar yolcu uçakla seyahat etti. Aynı yıl düzenlenen 37 milyon seferin yüzde 4’ü Türkiye’deki havalimanlarından yapıldı. ABD’li uçak üreticisi Boeing’in tahminlerine göre dünya havayolu trafiği 2036 yılına kadar yüzde 4,7 büyüyecek.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA) ise yolcu sayısının 2036 yılında 2 kat artarak 7,8 milyara çıkacağını tahmin ediyor. Bu artışa paralel olarak havayolu şirketlerinin filoları da büyüyor.Dünya genelinde havayolları filolarına 37 bin yeni uçağın katılacağı tahmininde bulunuluyor. Uçak üreticisi firmaların tahminine göre gelecek 20 yıl içinde dünya genelinde yaklaşık 600 bin yeni pilota ihtiyaç olacak.

SADECE ÇİN’DE 20 YIL İÇİNDE 100 BİNDEN FAZLA PİLOTA İHTİYAÇ VAR

En çok pilot ihtiyacı ise 200 binden fazla yeni pilota ihtiyacın duyulacağı yolcu sayısı daha da artacak Asya Pasifik bölgesi olacak. Sadece Çin Halk Cumhuriyeti’nde 20 yıl içinde 115 bin yeni pilota ihtiyaç duyuluyor. Havayolu şirketleri kendi pilotlarını yetiştirerek ve pilot transfer ederek kokpit ihtiyacını karşılamaya çalışılırken, ticari kaygılar nedeniyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği Belçika’da düzenlenen bir konferansta yapılan bir sunumla ortaya çıktı. 

SUNUMDA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) edindiği bilgilere göre Belçika’nın başkenti Brüksel’de 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kokpit Birliği (European Cockpit Assocation-ECA) Konferans toplantısında Azaltılmış Pilot Operasyonları (Reduced Pilot Ops) konusunda bir pilot tarafından sunum yapıldı.Sunumda pilot eksikliği ve ticari kaygılar sebebiyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği, özellikle uçak üreticisi firmaların otonomus-kendi düşünen, kendi hareket eden uçaklarla pilotlara daha fazla ihtiyaç duyulmayacağı savını hava yolu şirketlerine sundukları anlatıldı.Bu durumun acil durumlarda ve önceden kestirlemeyen anormal durumlarda trajik sonuçlar doğurabileceği, tüm pilot kuruluşlarının bu duruma karşı hazırlıklı olarak birlikte hareket etmeleri gerektiği sunumda anlatıldı. 

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