Uçak bileti iptalinde iade dönemi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
DHA
13.04.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Uçak bileti iptalinde iade dönemi

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Uçak bileti iptalinde iade dönemi

UÇAK biletini son anda iade etmek zorunda kalanlar için; bilet ücretinin yüzde 90´ını geri alabilecekleri yeni bir uygulama başladı. Üstelik hizmet, uçuştan önceki son 2 saate kadar tüm uçak biletleri için geçerli oluyor.

Değişen seyahat planlamalarında uçak biletleri iptal edilmek istendiğinde önemli zorluklarla karşılaşılıyor. Özellikle promosyonlu uçak biletlerinin iptal ve iadesinin çoğu kez mümkün olmadığı belirtiliyor. Biletin herhangi bir durumda iptal edilemeyeceğini bilenler de erkenden düşük fiyatlarla promosyonlu uçak bileti satın almaktan vazgeçiyor.

PROMOSYONLU UÇAK BİLETİNİ İPTAL EDEBİLME DÖNEMİ BAŞLADI

İnternet üzerinde bir web sitesi geliştirdiği uygulamayla uçak bileti iptalinde koşulsuz yüzde 90 iade dönemini başlatıyor. "Koşulsuz Bilet İptal Hizmeti" Türkiye´de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Sadece belli bir süreliğine değil, her zaman için sunulan bu hizmet, uçuş saatinden 2 saat öncesine kadar yolcuya, biletini iptal ederse ücretini iade ediyor. Uygulama, tüm havayollarında, business ya da ekonomi, promosyonlu ya da promosyonsuz, yurtiçi - yurtdışı tüm uçak biletlerinde geçerli.

ÖDENEN UÇAK BİLETİNİN ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Öncelikle, uçak bileti satın alırken 'koşulsuz bilet iptal hizmeti'nin seçilmiş olması gerekiyor. Bu şekilde bileti satın alan yolcular, uçak biletini iptal edip ücretini geri almak isterlerse, uçuşlarından 2 saat öncesine kadar bunu tek bir tıkla gerçekleştirebiliyor. Böylelikle çağrı merkeziyle vakit kaybetmeye gerek kalmıyor. İptal edilen biletin yüzde 90´ı yolcunun hesabına geri ödeniyor.

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