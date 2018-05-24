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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
24.05.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı... Uçak bilet fiyatları artacak mı?

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dövizdeki artışın uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyıp yansımayacağının sorulması üzerine "Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İftar programına katılan Bakan Arslan'a, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği Başkanı Celal Uçan tarafından günün anısına plaket sunuldu.

"RAKAMLAR OLMASI GEREKEN YERE GELECEK"

İftar öncesi bir gazetecinin "Dövizdeki artış uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyacak mı? sorusu üzerine, Bakan Arslan şunları söyledi:

“Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin. Kaldı ki bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi ve özellikle ekonomik istikrarı çok önemseyen bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil" dedi.

"KREDİLER KARŞILANDI, HERHANGİBİR SIKINTI YOK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da yapımı devam eden ve inşaatının yüzde 90'lara ulaştığı yeni havalimanında kredi sorunu yaşandığı iddialarının gerçeğini yansıtmadığını belirterek, “Havalimanı inşaatı devam ederken elbette proje gereklerine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu ve ihtiyaçların tamamı karşılandı, krediler karşılandı. Şu ana kadar ihtiyaç duyulmuş da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil" diye konuştu.

ARSLAN: UMARIM CUMHURBAŞKANIMIZ HAVALİMANIMIZA İLK İNİŞİ GERÇEKLEŞTİRİR

Bir basın mensubunun, "Sayın cumhurbaşkanımız yeni havalimanına ne zaman gelecek" sorusu üzerine Bakan Arslan, Şubat ayı itibariyle pistin uçak inişine hazır olduğunu deklare ettiklerini hatırlatarak, “Biz ev sahibi olarak misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir cumhurbaşkanımız olursa. Anadolu insanı tabiriyle 'başgöz üstüne'. Biz Şubat ayı itibariyle şunu deklare ettik: 'Şubat ayı itibariyle pistimiz uçak inişine hazır' dedik. Gerekli testleri yapmıştık zaten. Şimdi kaldı ki seyrüsefer cihazlarıyla testlerimizi yapıyoruz. Biz cumhurbaşkanımıza Şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Bu davetimizi tekrar bu vesileyle yinelemiş olalım. Umarım Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişi gerçekleştirirler, Ramazan olması hasebiyle de yine bu iniş gerçekleşirse de elbette ki davetimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte iftar yapmak yönündedir. Biz de sizinle birlikte bu daveti tekrar yineleyip bekliyoruz. Seçim sathı mahalli nedeniyle cumhurbaşkanımızın programı çok sıkışık ama eminim ki ülkenin kalkınması, büyümesi için çok önemsediği projelerin başında gelen bu projeyi ziyaret etmekten her zaman memnuniyet duyuyor. İnşallah bu çerçevede vakit bulup gelebilirler. Hem biz memnun oluruz hem oradaki çalışanlar memnun olur. Hem de kendi gözleriyle ve kendi uçaklarıyla inerek havalimanındaki ilerlemeyi görmüş olurlar" yanıtını verdi.

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