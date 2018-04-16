Uçağı paketlediler
Atatürk Havalimanı Türk Hava Yolları Teknik hangarlarının önünde yarısından sonrası paketlenmiş halde görüntülenen THY uçağı merak konusu oldu. Uçağın THY’nin yeni imajı için boyandığı yönünde tahminlerin yapıldığı uçak için şirketten açıklama yapılmadı.
Türk Hava Yolları (THY) Airbus A321-231 tipi uçağını paketledi. Atatürk Havalimanı Türk Hava Yolları Teknik hangarlarının önünde yarısından sonrası paketlenmiş halde görüntülenen uçak ile ilgili bir açıklama yapılmazken yetkililer, uçağın kapatılan bölgesinde yeni imajının olduğu tahmin ediyor.
göklerdeyiz.net sitesinde yayınlanan fotoğrafın dün çekildiği tahmin ediliyor. Teknik hangarların önünde yarısından sonrası paketlenmiş halde görüntülenen paketlenmiş uçağın kapatılan bölgesinde yeni imajının olduğu belirtiliyor. Ancak imajın ne hakkında olduğu henüz açıklanmadı.
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