Uçağa binemeyen arkadan el sallar

İZMİR’de düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi’ 12’nci kez kapılarını açtı. 38 ülke ve 48 ilden gelen 1200’ü aşkın katılımcıyla başlayan fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ortaklığıyla düzenlenen fuarda bir konuşma yapan Bakan Ersoy, turizm sektörüne çok önemli mesajlar verdi. 2016’da yaşanan olumsuzlukların ardından 2017’de turizm sektöründe bir düzelmenin başladığını, bu durumun 2018’de de devam ettiğini söyledi. Bu yıl 40 milyon yabancı turist, yurtdışında yaşayan Türkler de eklendiğinde toplamda 46 milyon turist ağırlanmış olacağını belirten Ersoy, “Türkiye turist sayısı olarak istenilen seviyeler geldi. Sayıları arttırmaya devam edeceğiz ancak geliri yükseltmek için nitelikli yani harcama potansiyeli yüksek turisti hedeflemeliyiz. Turizm sektörünün tüm paydaşları özgüvenli olmalı. Türkiye bir üst lige çıkmak için hazır. Türkiye olarak buna hazırız. Ama maalesef hâlâ küçük bir kesim devlet teşvikleri ile devlet katkısı ile ‘küçük olsun benim olsun, Türkiye ne olursa olsun’ düşüncesiyle hareket etmek istiyor. Bu devir Türkiye’de kapandı. Bundan sonra küçük hesapların peşinde değil, büyük hesapların peşinde hedeflerimizi büyük koyacağız. Buna ulaşmak için gerekli alt yapıya hazırız” dedi.

TÜRKİYE UÇAĞI PİSTTE

Nitelikli turistin maliyet hesabı yapılarak çekilemeyeceğine vurgu yapan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiyat arttırmak söylenildiği kadar kolay değil. Önce vereceksiniz, sonra alacaksınız. Aksi taktirde karşılıksız fiyat artışına girmek mümkün değil. Turizm Geliştirme Fonu ile birlikte yeni yıldan itibaren özel sektör ile ortak karar alarak hareket edeceğiz. Turizmde en çok gelir elde eden 10 ülkeyi incelediğimde bu tarz kurumların olduğunu gördüm. Tamamının arkasında global bir havayolu firması vardı. Önemli şehirlerine havalimanı yatırımları tamamlanmıştı. Türkiye’de de devlet havayollarını tamamladı. THY gibi global bir markamız da var. Tanıtım ağırlıklı fonu oluşturarak ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız. Bence turizm sektörünün yüzde 90’ınında bu heyecan var. Türkiye uçağı taksiye başladı. Kalkış için hızla piste doğru ilerliyor. Uçağa binmek isteyenler binecek. Arkadan bakıp el sallamak isteyenler de geçmişleriyle avunmaya devam edecek.”

‘TATİLCİYİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ’

TURİZMİN yaşadığı zor dönemde özellikle otellerin fazla kayıp yaşaması yerli turistin daha fazla seyahat etmesiyle bir nebze de olsa aşıldığına söyleyen Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, “Yaklaşık 16 yıldır yayın hayatında olan Seyahat gazetemizdeki yayınlarla tatili, tatile çıkmayı teşvik eden özel çalışmalara imza attık. Yıl boyunca belirli periyodlarda hazırladığımız ‘Erken Rezervasyon’ ve ‘Tatilde Nereye Gidelim’ özel gazetelerimiz ile ekonomi sayfalarında yaptığımız turizm haberleri ile sektörün yanında olmaya çalıştık. Yerli turistin farklı şehirlerde tatil yapmasını sağlamak amacıyla ‘Hürriyet ile Keşfet’ etkinliğine başladık. Hürriyet olarak TÜRSAB’ın da desteği ile Edirne’den Gaziantep’e, Aydın’dan Kayseri’ye kadar birçok şehri ziyaret edip bu şehirleri okuyucumuzun gündemine taşıdık. Hürriyet olarak yerli tatilciyi harekete geçirecek yayınlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İÇ TURİZMİ CANLANDIRIR

TRAVEL Turkey İzmir Turizm Fuarı’na, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, birçok ilin vali ve belediye başkanları ile TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya katıldı. Başkan Bağlıkaya da, “Travel Turkey fuarı, tüm dünyadan turizm profesyonellerini buluşturmasının yanı sıra iç turizm pazarını canlandıran, yeni ürün ve destinasyonların tanıtımının yapıldığı ve erken rezervasyon kampanyalarının duyurulduğu bir mecra olarak sektörümüz için önemli bir konumda” şeklinde konuştu.

TANITIM YAPMADAN BAŞARI SAĞLANMAZ

AYNI şeyi yaparak başarının yakalanamayacağına dikkat çeken Bakan Mehmet Ersoy, “Biz artık yeni adımlar atmak zorundayız. Bu amaçla ilk başlanacak yer zihniyetin değişmesi. Otel yatırımcıları patronlar otellerine gittiğinde otelin müdürüne, ‘Otelin doluluğu bugün nasıl’ diye soruyor. Bu en büyük hata. Patronların otellerine gittiğinde artık ilk olarak sorması gereken soru ‘Bugün kişi başı gecelik gelirimiz nedir’ olmalı. Gelir artmazsa kalite ve standarttan taviz vermeye devam ederiz. Bunu desteklemek için ise tanıtım şart. Tanıtım için Turizm Geliştirme Fonu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Otelcilerle yaptığım görüşmelerde tanıtıma ayırdıkları bütçeleri soruyorum. Yüzde 4-5 gibi bir pay beklerken ‘Yüzde 1’i dahi bulmuyor’ diyenler oluyor. Tanıtım yapmadan başarı gelmez. Devlet korumacılığının olduğu, rekabetin olmadığı bir dünya yok. Artık herkes elini taşın altına koymalı. Her şeyi devletten beklememeli. Zaten buna da ihtiyaç yok. 2016’da yaşanan kötü durumun ardından bir gecede yüzde 50 fiyat kıranlar oldu. Bunu yapanlar tanıtıma yüzde 1 bile ayırmayanlardı” diye konuştu.