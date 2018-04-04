Üç yılda 50 milyon ciroya çıktı hedefine Avrupa'yı koydu

CİRO HEDEFİ 50 MİLYON LİRA

2002 yılında İstanbul’a gelerek mayo ve şort üretimi yapan bir firmada çalışmaya başlayan Yolcu, yedi yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar vermiş. Mercan’da bir hanın içinde iki yıl mayo ve şort ticareti yapan Yolcu, 2014 yılında Granz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu.

Bağcılar’da üretim yapan bir firmayla işbirliği gerçekleştiren Yolcu, bu firmanın Mercan’daki iki mağazasını devralarak işlerini büyütmüş. Türkiye’de mayo ve şort üretiminin az olması nedeniyle kısa sürede ismini duyuran firma, atkı, bere ve eldivenden oluşan dokuma grubu ürünlerini de Bursa’da işbirliği yaptığı bir firmada ürettirmeye başlamış. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon TL’lik ciro gerçekleştirdiklerini belirten Yolcu, bu yılki ciro hedeflerinin ise 50 milyon TL olduğunu söylüyor.

YERLİ ÜRETİMİ CANLANDIRDI

Türkiye’nin hazır giyim ürünlerinde Uzakdoğu ülkelerine uyguladığı ek gümrük vergisinden sonra ithalatın pahalı hale geldiğini belirten Yolcu, bu nedenle marka

sahibi birçok perakende zincirinin bu ürünleri iç pazardan karşılamaya başladığını ifade ediyor. Yolcu, “Mayo, şort, atkı, bere, eldiven, şapka gibi ürün grubunda üretim yapan firma sayısı fazla değil. Bu nedenle pazarda ciddi bir boşluk var. Biz pazarın yaklaşık yüzde 7’sini karşılıyoruz. Piyasadaki birçok markanın mağazalarında satılan mayo ve şortları biz veriyoruz” diyor.

Merkezi Mercan’da bulunan Granz Tekstil’in halen dört tane toptan satış mağazası var. Bunlardan biri de Laleli’de.

GÖZÜ RUSYA PAZARINDA

Laleli’deki mağazayı Rusya pazarına girmek için açtıklarını belirten Yolcu, şöyle devam ediyor:

“Mercan’da üç bin metrekare kapalı alanı olan bir showroom’umuz var. Yönetim merkezimiz de burada. Birçok ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz. Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Libya, Katar en çok ihracatımızın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’ya da ihracatımız var fakat şuanda adetler düşük. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’ya daha fazla ihracat yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu ülkelerde ürünlerimize talip var. Romanya pazarında çok iyiyiz. Yine Irak’ta en çok bilinen markalardan biriyiz. Şu anda en çok önem verdiğimiz pazarlardan biri de Rusya. Bu pazara girmek için geçen Kasım ayında Laleli’de mağaza açtık. Özellikle şal grubu ürünlerimizde Rusya’da başarılı olacağımızı düşünüyoruz.”