Üç bin restorantta yemeklerde yüzde 30'a varan indirim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜç bin restorantta yemeklerde yüzde 30'a varan indirim
GeriEkonomi Üç bin restorantta yemeklerde yüzde 30'a varan indirim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN -
18.10.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Üç bin restorantta yemeklerde yüzde 30'a varan indirim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üç bin restorantta yemeklerde yüzde 30'a varan indirim

Tüm Restoranlar ve Turizmciler (TÜRES) Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bugünden itibaren yıl sonuna kadar enflasyonla mücadele kapsamında "Çorbada Bizim Tuzumuz Olsun" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık. Bazı üyelerimiz tüm ürünlerde bazıları ise seçili ürünlerde bu indirimi uygulayacak." dedi.

BİNGÖL, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçen hafta açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı ilgiyle takip ettiklerini ve o günden bu yana üyeleri ile neler yapabileceklerine dair görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların zor dönemlerinde bile temel ihtiyaçlarından olan beslenmeden vazgeçemeyeceğini dile getiren Bingöl, bu nedenle ellerinden gelenin en iyisini yapmak için bir hafta boyunca büyük bir kampanya hazırladıklarını vurguladı.

Bingöl, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiklerini kaydederek, bu program kapsamında devletin, hükümetin ve milletin yanında olmayı bir görev saydıklarını aktardı.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem enflasyonla mücadele kampanyasına destek hem de bu süreçte vatandaşların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla 'Çorbada Bizim Tuzumuz Olsun' ismiyle dev bir kampanya başlatıyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde 500'e yakın farklı üyemizin 10 bin civarında şubesi var. Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık. Bazı üyelerimiz tüm ürünlerde bazıları ise seçili ürünlerde bu indirimi uygulayacak.

Kampanyamız yıl sonuna kadar sürecek. İndirim uygulayacak işletmeler restoran ağırlıklı ancak ciddi sayıda kafeterya da var. Şu anda netlik kazanan ve indirim yapacağını açıklayan üyelerimizin sayısı 110 ancak bu sayı ay sonuna kadar katlanarak artacaktır. Kampanyanın ay sonuna kadar 500'e yakın üyemizin 10 bin civarındaki şubesinde başlamış olmasını hedefliyoruz."

KAMPANYAYA KATILAN BAZI FİRMALAR

Bingöl, hemen her platformda, "Türk mutfağının Türkiye'de ve dünyada hak ettiği değeri elde etmesini sağlamayı amaçladıklarını" dile getirdiklerini belirterek, bu kampanya ile ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

İndirim yapan üyeler arasında tedarikçilerin de bulunduğunu dile getiren Bingöl, kampanyaya bugün itibariyle katılan bazı şirket isimlerini ise "Bereket Döner, Saray Muhallebicisi, Seyidoğlu, Simit Sarayı, Mevlana Pide, Sütiş, Mado, Murat Güllüoğlu, Kadırgalı, Lokma, İkizler, Merhaba, Tonton Baba, Sarıhan, Ramazan Bingöl, İstinye Tavukçusu, Oses, Gazeli, Alpedo, Kahve Dünyası, 1 İskender, Paçacı Hasan, Mienyu Pizza City, Kınacı, Kebapçı Dursun, Öztiryakiler, Haliç Kongre Merkezi" olarak sıraladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üç bin işletme karar aldı: Yemeklerde yüzde 30'a varan indirim

Beyaz eşya satışları Eylül'de yüzde 37 geriledi

Kurvaziyer ve yat limanı projesine ilk talip belli oldu

Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanma süreci durdu