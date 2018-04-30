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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.04.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Üç ayda 5.1 milyon turist

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Üç ayda 5.1 milyon turist

TÜRKİYE, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34.88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ise turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.3 artış gösterdi ve 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.40 artış ve 738 bin 246 turist ile İran ilk sırada yer alırken, yüzde 9.27 artış ve 475 bin 452 turist ile Gürcistan ikinci, yüzde 8.13 artış ve 416 bin 802 turist ile Almanya üçüncü oldu. Almanya’yı sırasıyla Bulgaristan ve Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye’ye Mart 2018 döneminde ziyaret eden yabancı sayısı da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34.83 artışla 2 milyon 139 bin 766 olarak gerçekleşti.

HEDEF 32 MİLYAR DOLAR
Türkiye’nin turizmde geçtiğimiz bütün yılların rekorlarını 2018 yılının ilk çeyreğinde kırdığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Rakamlar gösteriyor ki, bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye’de ağırlayacağız, geçen yılın 26.5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız” dedi. Türkiye turizminin doğru yolda ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, “Hepimizin başarılarının arkasındaki ortak paydamız Türkiye’nin başarısıdır. Ortak çıkarımız Türkiye’dir. Her şey Türkiye için, her şey Türkiye’nin geleceği için. Adlarımız farklıdır ama hepimizin soyadı Türkiye’dir” dedi.

Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin cari açığının da düşmeye devam edeceğine vurgu yapan Kurtulmuş,  şöyle devam etti: “Turizm, sadece eğlence ve hoş vakit geçirme sektöründen ibaret değil, bizim gibi gelişme hedefleri açık ve büyük olan ülkeler için önemli bir stratejik endüstridir ve o ülkelerin yapısal ekonomik sorunlarından birisi olan cari açıklarını gidermek için de tabiri caiz ise ilaç mahiyetinde bir sektördür.”

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