Üç ayda 5.1 milyon turist

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.40 artış ve 738 bin 246 turist ile İran ilk sırada yer alırken, yüzde 9.27 artış ve 475 bin 452 turist ile Gürcistan ikinci, yüzde 8.13 artış ve 416 bin 802 turist ile Almanya üçüncü oldu. Almanya’yı sırasıyla Bulgaristan ve Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye’ye Mart 2018 döneminde ziyaret eden yabancı sayısı da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34.83 artışla 2 milyon 139 bin 766 olarak gerçekleşti.

HEDEF 32 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin turizmde geçtiğimiz bütün yılların rekorlarını 2018 yılının ilk çeyreğinde kırdığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Rakamlar gösteriyor ki, bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye’de ağırlayacağız, geçen yılın 26.5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız” dedi. Türkiye turizminin doğru yolda ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, “Hepimizin başarılarının arkasındaki ortak paydamız Türkiye’nin başarısıdır. Ortak çıkarımız Türkiye’dir. Her şey Türkiye için, her şey Türkiye’nin geleceği için. Adlarımız farklıdır ama hepimizin soyadı Türkiye’dir” dedi.

Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin cari açığının da düşmeye devam edeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Turizm, sadece eğlence ve hoş vakit geçirme sektöründen ibaret değil, bizim gibi gelişme hedefleri açık ve büyük olan ülkeler için önemli bir stratejik endüstridir ve o ülkelerin yapısal ekonomik sorunlarından birisi olan cari açıklarını gidermek için de tabiri caiz ise ilaç mahiyetinde bir sektördür.”