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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.03.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Uber'e tepki! Araçları men edilsin

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Uber'e tepki! Araçları men edilsin

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, UBER ve benzeri sistemlerle yolcu taşımacılığının yasal olmadığını belirterek, araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlarla sürülmesine izin veren araç sahiplerinin idari para cezasıyla cezalandırılması, aracın da 15 gün trafikten men edilmesi gerektiğini ifade etti.

Apaydın, yazılı açıklamasında, son günlerde kamuoyunu meşgul eden UBER ve benzeri sistemlerle yolcu taşımacılığı yapılmasını değerlendirdi.

''YASAYA AYKIRI''

Yasalara göre şehir içinde bir noktadan diğer bir noktaya özel yolcu taşımanın ancak taksimetre takılı taksilerle yapılabileceğini vurgulayan Apaydın, "Yazılım sistemi kullanılarak yolcu ve aracın bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen özel yolcu taşıma eylemi, Karayolları Trafik Yasası'na göre 'Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması' sonucunu doğurur ve bu işlem yasaya aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

''15 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ''

Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlarla sürülmesine izin veren araç sahiplerinin idari para cezasıyla cezalandırılması, aracın da 15 gün trafikten men edilmesi gerektiğine işaret eden Apaydın, şöyle devam etti:

"İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, bağlı bulunduğu durak, iş yeri ve işletmelerin sorumlularına idari para cezası 3 kat olarak, fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde tekerrürü halinde ise 5 kat olarak uygulanır. En önemlisi araç her defasında 60 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayırıcı işareti bulunmayan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da belirtilen cezanın üçte biri oranında idari para cezası uygulanır."

"İNSAN TAŞIMACILIĞINDA KOMİSYON YASAL DEĞİL"

Apaydın, taksimetre takılı ticari taksiler hariç, yapılan her türlü özel yolcu taşımacılığının yasaya aykırı olduğunu, korsan taşımacılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu sistemde, taşıma işlemi sonucu yolcudan internet aracılığıyla tahsil edilen taşıma bedelinden, belirli bir yüzde oranında kesinti yapılması, komisyonculuk niteliğindedir ve ilgili yasal düzenlemeye aykırıdır." ifadesini kullandı.

''MALİ AÇIDAN DA DEVLETİN KAYBI VAR''

Bu sistemle elde edilen komisyon bedelinin, vergilendirilememesinin de mali açıdan devletin kaybı olacağına dikkati çeken Apaydın, "Yasal olmayan bu sistemle taşımacılıktan elde edilen gelirin vergilendirilmemesi, aynı sektörde yasal olarak faaliyetini sürdüren ve vergi mükellefi olan taksici esnafının aleyhine haksız rekabete sebep olmaktadır." görüşünü paylaştı.

"YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Apaydın, Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası, "tescil edildiği amaç dışında" kullanılan araçların, sürücüsü aynı zamanda araç sahibi değilse trafikten men edilmediğini anımsatarak, UBER ve benzeri sistemlerin bu yasal boşluktan yararlanarak yasa dışı özel yolcu taşıma eylemine yoğun şekilde başladıklarını bildirdi.

Bu nedenle ilgili maddede Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında belirtilen eksiklikleri gideren yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Apaydın, "işleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın" aracın amacı dışında kullanılması halinde bu eylemin yasaya aykırı olarak nitelendirilmesi ve bunların trafikten men edilmesi gerektiğini kaydetti.

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