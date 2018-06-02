UBER'e bir darbe de onlardan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUBER'e bir darbe de onlardan
GeriEkonomi UBER'e bir darbe de onlardan
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
02.06.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

UBER'e bir darbe de onlardan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UBER'e bir darbe de onlardan

D2 yetki belgelerinin UBER için kullanılmasını engelleyen yönetmeliğin ardından D2 turizm belgesini UBER'e kiralayan turizm acenteleri belgelerini çekmeye başladı. Birkaç gün içerisinde yüzde 30 civarında belgenin geri çekildiği gelen bilgiler arasında...

Salı günü, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, taksi-UBER konusu yine gündeme oturdu. Bu değişiklikle UBER’e D2 Turizm Taşıma Belgesi’ni kiralayan turizm acentelerine de ağır cezalar getirildi.

Bu belgenin UBER tarafından kullanıldığının tespiti halinde, belge sahibi olan turizm firmasına ilk etapta 50 uyarı cezası verilmesi, 2’nci kez korsan taşımacılık tespit edilirse de D2 belgesinin 2 yıl süresince iptal edilmesi karara bağlandı. Taksicileri sevindiren bir adım da önceki gün atıldı.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), UBER’in kullandığı Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi’yle ilgili de ciddi yaptırımları uygulamaya

Buna göre; İBB’nin verdiği Güzergâh İzin Belgesi’ni amacı dışında korsan taşımacılıkta kullananların belgesi iptal edilecek.

1 ARAÇTAN 2 BİN TL

Böylece, UBER’in dayandığı her iki belgeyle ilgili de caydırıcı önlemler alınmış oldu. İlk bilgiler, bu tedbirlerin gerçekten caydırıcı olduğu yönünde. Zira D2 Turizm Belgesi’ni UBER’e kiralayan turizm acenteleri belgelerini çekmeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, birkaç gün içinde yüzde 30 civarında D2 belgesi UBER’den geri alındı. Bu kararlarla birlikte turizm acenteleri endişeye kapıldı. Çünkü D2 belgeleri iptal olursa asıl yaptıkları turizm taşımacılık faaliyetlerini de yapamaz hale gelecekler.

Anlayacağınız Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmak istemiyorlar. Bu sebeple de UBER’den aldıkları komisyondan vazgeçip bu sistemden çıkmayı tercih ediyorlar.

Bu arada turizm acenteleri, UBER’e kiraladıkları D2 belgesi için ciddi komisyonlar alıyor. Bir araç için ortalama yıllık 2 bin TL kazanıyorlar. 50-60 UBER aracıyla çalıştıkları düşünülürse ortada önemli bir rant var.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.06.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Bakan Albayrak: Gizli anlaşmalar diriltilmeye çalışılıyor

Yerli otomobil CEO'sundan ilk açıklama

İmar affı için kritik açıklama... Tarih belli oldu