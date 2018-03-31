UBER'e benzetip 'hazır olun' diye uyardı
İsteyen her vatandaşın çatısında vergiden muaf elektrik üretip yılda 10 bin TL'ye varan kazanç elde etmesine imkan tanıyan düzenlemenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Bayraktar yeni sistemi UBER'e benzeterek, dağıtım şirketlerine ''çatı santralleri için hazır olun" uyarısında bulundu.
Türkiye'de de yerli kömürün yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin giderek arttığına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar, torba yasa ile vergi muafiyeti getirilen çatı güneş santrallerinin gelecek dönemin önemli konularından olacağını belirtti.
''KARA KARA DÜŞÜNDÜRECEK GÜNLER BEKLİYOR''
Bayraktar, söz konusu çatı santralleriyle elektrik üretiminin daha dağıtık hale geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve dağıtım şirketlerini kara kara düşündürecek günler bekliyor. Şirketler, artık dağıtık bir enerji üretim sistemini devreye almaya başlayacaklar.
UBER'E BENZETTİ
Bildiğimiz tüm iş modeli değişecek. Bunu UBER'e benzetiyorum. Nasıl UBER 'yıkıcı inovasyon' dediğimiz şeyi yaptıysa, dağıtım şirketleri de çatılarla birlikte yıkıcı bir inovasyonla karşılaşabilir. Buna hazırlananlar ayakta kalabilir, hazırlanamayanlar sıkıntı yaşayabilir. Bugün artık üreticilerin de rolü değişiyor. Herkes bin megavatlık elektrik üretim santrali yapmak zorunda değil. Elektrikli araçların da sisteme entegrasyonu yapılacak. Tabii burada önemli araçlardan biri dijitalleşme ama dijitalleşmede de en önemli riskler siber güvenlik. O yüzden, dijitalleşmede doğru teknolojiyi seçip, doğru regülasyon ve zamanlamayı yakalamak gerekiyor."
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