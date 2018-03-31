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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
31.03.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

UBER'e benzetip 'hazır olun' diye uyardı

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UBER'e benzetip 'hazır olun' diye uyardı

İsteyen her vatandaşın çatısında vergiden muaf elektrik üretip yılda 10 bin TL'ye varan kazanç elde etmesine imkan tanıyan düzenlemenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Bayraktar yeni sistemi UBER'e benzeterek, dağıtım şirketlerine ''çatı santralleri için hazır olun" uyarısında bulundu.

Türkiye'de de yerli kömürün yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin giderek arttığına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar, torba yasa ile vergi muafiyeti getirilen çatı güneş santrallerinin gelecek dönemin önemli konularından olacağını belirtti.

''KARA KARA DÜŞÜNDÜRECEK GÜNLER BEKLİYOR''
Bayraktar, söz konusu çatı santralleriyle elektrik üretiminin daha dağıtık hale geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

UBERe benzetip hazır olun diye uyardı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve dağıtım şirketlerini kara kara düşündürecek günler bekliyor. Şirketler, artık dağıtık bir enerji üretim sistemini devreye almaya başlayacaklar.

UBER'E BENZETTİ
Bildiğimiz tüm iş modeli değişecek. Bunu UBER'e benzetiyorum. Nasıl UBER 'yıkıcı inovasyon' dediğimiz şeyi yaptıysa, dağıtım şirketleri de çatılarla birlikte yıkıcı bir inovasyonla karşılaşabilir. Buna hazırlananlar ayakta kalabilir, hazırlanamayanlar sıkıntı yaşayabilir. Bugün artık üreticilerin de rolü değişiyor. Herkes bin megavatlık elektrik üretim santrali yapmak zorunda değil. Elektrikli araçların da sisteme entegrasyonu yapılacak. Tabii burada önemli araçlardan biri dijitalleşme ama dijitalleşmede de en önemli riskler siber güvenlik. O yüzden, dijitalleşmede doğru teknolojiyi seçip, doğru regülasyon ve zamanlamayı yakalamak gerekiyor."

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