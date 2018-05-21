UBER zannedip saldırdılar bakın kim çıktı!

“SORSALAR SÖYLERDİK”

Dün akşam saat 22.00 sıralarında, patronunun Adana’dan gelen annesi ve teyzesini almak için şirkete ait minibüs ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittiğini söyleyen şoför Emrah K. ,”Orada yolcuları alacağımız sırada, elinde telsiz olan bir kişi gelerek bizim minibüsün fotoğraflarını çekmeye başladı. Kim olduğunu sorunca, ‘Ben sivil polisim’ diye cevap verdi. Ben de, ‘Tamam’ deyince, ‘Hadi yaylan buradan’ dedi. O anda ben aşağıya indim ve tartışma başladı. Bazı taksiciler gelip itip kakmaya başladı ve kavgaya dönüştü. Biz Uber değiliz. Oraya kendi yakınlarımızı almaya gittik. Ama böyle bir saldırı ile karşılaştık. Bize sorsalar Uber olup olmadığımızı, zaten kendilerine söylerdik” dedi.

Şirketin E-Ticaret Müdürü Fırat Ercan, “iş seyahati nedeniyle Adana’ya gitmiştim. Dönüşümde şirket şoförümüz olan arkadaşımız, saat 22.00 sıralarında bizi almak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Biz arabaya valizlerimizi yerleştirirken, şoförümüzün yanına gelen iki kişi, ‘Burada durmanız yasak’ dedi. Kısa süre sonra münakaşa çıkınca ne olduğunu anlamak için minibüsten aşağıya indim. Bu sırada şoförümüze fiziksel bir saldırı oldu. Ayırmaya çalışınca bize de saldırdılar. O sırada polis memurları geldi. Bizim şoför arkadaşla birbirimize hitap şeklimizi görünce, bizim Uber olmadığımızı anladılar ve ‘hadi siz gidin. Biz sizden şikayetçi olmayacağız, siz de bizden şikayetçi olmayın. Bu işi böyle kapatalım, yoksa bu iş çok fazla mücadeleye dönecektir’ şeklinde söylemlerde bulununca, biz de daha fazla mağdur olmamak için şikayetçi olmayacağımızı ve ayrılmak istediğimizi söyledik. Bu şekilde oradan ayrıldık ve şikayetçi olmadık” dedi.

“YABANCI MÜŞTERİMİZ OLSAYDI, REZİL OLMUŞTUK”

Erko Otomotiv A.Ş.’nin CEO’su Ulaş Emre Ercan ise, “Bizim Uber’le hiç bir alakamız yok. Biz, ithalat ve ihracat yapan bir firmayız ve yurt dışına yedek parça satıyoruz. Böyle bir şeyin olması bizi çok üzdü. Adana’dan misafirlerimiz gelmişti. Özellikle annem de aracın içerisindeyken taksicilerin böyle bir saldırısı gerçekten bizi derinden üzdü. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Yine böyle atlatmış olduğumuz için sevinçliyiz.

Böyle şeylerin bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Taksiciler, bizim minibüsü Uber zannedip tepkide bulunmuşlar. Her siyah camlı VIP minibüs Uber olacak diye bir şey yok. Bunu kullanan vatandaşlar da var. Bizim yurt dışından misafirlerimiz geliyor ve onları karşılıyoruz bu tarz araçlarımızla. Yabancı bir müşterimiz gelmiş olsaydı, bu saldırı sonucu rezil olmuştuk. Bu Türkiye’yi yurt dışına kötü gösterir ve kötü tanıtır. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Taksicilerin artık daha sakin olması lazım. Bunlar, üst protokolde çözülmesi gereken problemler. Bunlar sokakta çözülmez, Uber’le sokakta savaşılmaz. Herhangi bir şikayette bulunmadık” dedi.







Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Murat Zorlu ise, “Yanlış anlaşılma olmuş. Uber olarak böyle devam ederse bu iş, masum insanlar da sıkıntı çekecek. Sorumlu ne taksici, ne de Uber. Devletin buna el koyması ve çözüm bulması lazım” dedi.

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