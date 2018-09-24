Uber Türkiye’den çok önemli ‘Fatura’ açıklaması
Uber, uzun süredir yasal boyutu tartışılan ve taksicilerden tepki gören operasyonlarında flaş bir adım attı. Uber, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'deki iş ortaklarıyla birlikte Maliye Bakanlığı onaylı e-fatura dönemine geçtiğini duyurdu.
Türkiye'de bir süredir gündemi meşgul eden Uber flaş bir açıklama yaptı. Uber'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"İş ortaklarımıza ve yolcularımıza daha iyi bir deneyim sunmak için tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarımızla birlikte e-Fatura sistemine geçmiş bulunuyoruz. Artık UberXL yolculuklarınız için kolayca e-Fatura alabilirsiniz."
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