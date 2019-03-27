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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.03.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Uber, Careem’i aldı, taksiciler şoka girdi!

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Uber, Careem’i aldı, taksiciler şoka girdi!

Türkiye’de mahkemeye verilen Uber’in Orta Doğulu Careem’i alması sonrasında İstanbul’da bulunan taksiciler Careem kullanmaktan vazgeçti. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman satın almaya ilişkin olarak “Şoka girdik” dedi.

Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkede faaliyet gösteren Careem’i Uber 3.1 milyar dolara satın aldı. Türkiye’de bulunan taksi dernek ve birlikleri Uber’e karşı mahkemede mücadelesini sürdürürken Careem’in Uber’e satılması sonrasında gözler Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’ne çevrildi.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’ne üye olan 1500 civarında taksi Careem kullanıyordu. Ancak dünkü satış haberinin ardından taksiciler tepki göstererek Careem kullanmaktan vazgeçmeye başladılar.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman birkaç gün içinde basın açıklaması yapacaklarını ve Careem’le olan ilişkilerini bitireceklerini söyledi.

ŞOKA GİRDİK

Duman “Careem’le olan birlikteliğimizin sonuna geldik. 1500 civarında Careem kullanan İstanbul taksisi mevcut. Uber’in bu hamlesi Orta Doğu’ya girme hamlesidir. Orta Doğu’da Careem hakim olduğu için Uber, Careem’i satın aldı. Satın alma ile sadece biz değil, Fas’taki Filistin’deki taksiciler de şoka girdi.” dedi.

UBER’İN DAVA SONUNDA KAPATILACAĞINDAN EMİNİM

BTD Başkanı Duman “Uber davası bittiğinde Uber’in Türkiye’de sona ereceğinden adım gibi eminim. Ortada zehirli bir su var ve içilmesine izin veriliyor. Haksız rekabette de bulunuyorlar.” açıklamasını yaptı.

YENİ HAVALİMANI’NDAN SADECE HAVALİMANI KOOPERATİFİ TAKSİLERİ YOLCU ALABİLECEK

Duman “Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Komisyonu genelge yayımladı. Genelgeye göre İstanbul Havalimanı’ndan sadece havalimanı taksilerinin iş alabileceği belirtiliyordu. Bununla ilgili Danıştay’a dava açtık. Sonucunu takip edeceğiz” dedi.

TİCARİ ARAÇ KULLANMA YAŞ SINIRI 65

Ticari araç kullanmada yaş sınırı olduğuna değinen Duman, taksi, otobüs, kamyon, kamyonet, minibüs gibi araçları kullanan kişilerin 65 yaşından sonra direksiyona geçemediğini söyledi.

CAREEM'DEN UBER AÇIKLAMASI

Uber'in Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem'i 3.1 milyar dolara satın almasının ardından Careem'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Careem'den yapılan açıklamada iki şirketin güçlerini birleştirdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Careem, kendi markası ve hizmetleri ile Uber bünyesinde, bağımsız olarak çalışmaya devam edecektir. Careem, müşterilerinin sevdiği herşeyi, ismini, uygulamasını ve markasını elinde tutmaya devam edecektir.

Teknolojinin mobilite ve gelişmiş hizmetler üzerindeki dönüştürücü etkisini, hızla büyüyen, genç ve hareketli bölgemizde de görüyoruz. Uber'le güçlerimizi birleştirmek, bölgenin ulaşım altyapısını iyileştirme, farklı bir mobilite hizmeti sunma, teslimat ve ödeme seçenekleri konusundaki ortak kabiliyetimizi hızlandıracak. Careem, Türkiye’de operasyonlarına şu an olduğu gibi regülasyona uygun şekilde tahditli ve tahsisli plakalı taksilerle devam edecek.
Uber, bölgede büyük başarılar elde etti ve hizmet verdiğimiz topluluklarda olumlu bir etkiye sahip olma hedeflerimizi paylaşıyor. Birlikte neler başarabileceğimiz konusunda heyecanlıyız.

Hayatları basitleştirmek, iyileştirmek ve ilham veren harika bir organizasyon oluşturma amacımıza bağlı olarak biz hala Careem'iz…" 

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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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