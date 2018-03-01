TZOB’dan ‘şeker fabrikalarını özelleştirmeyin’ çağrısı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 şeker fabrikasının 1575 köyden pancar alımı yaptığına dikkat çekti. Yem maliyetleri, hayvancılığın devamı açısından da fabrikaların üretime devamının önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özelleştirmenin çözüm olmadığı daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda da görülmüştür. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016’da Çorum’da ‘iş şeker fabrikalarının özelleştirmesine geldi mi bu konuyu kırk kere düşünmemiz lazım’ demişti. Sayın Bakana sesleniyorum: Sözlerinizin arkasında durun ve lütfen gereğini yapın. Bir bütün olarak bakıldığında şeker fabrikaları zarar etmemektedir.“

GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Gelişmiş ülkelerin tarıma büyük yatırım yaptığına dikkat çeken Bayraktar, “15-20 yıl sonra gıda güvenliği daha da önemli hale gelecek. O nedenle Türkiye hükümet değil, bir devlet politikasıyla bu konuya yaklaşmalı. Şu anda kahvaltıda; öğlen, akşam yemeklerinde sofralarınızda hiç eksik yok, gıdalar önünüze geliyor. Hem kendiniz, hem de torunlarınız ve gelecek nesiller için tüm toplumun çiftçiye, üreticiye sahip çıkması lazım” dedi.