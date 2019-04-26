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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.04.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

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TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı yaklaşırken esnafa "Ramazan fırsatçılığı yapılmasın, aksi takdirde karşılarında bizi bulurlar" uyarısı yaptı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarındaki değişimi değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, "Kırmızı mercimek, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve toz şeker fiyatında değişim yaşanmadı. Fiyat düşüşü yüzde 48 ile en fazla sivri biberde meydana geldi. Bu düşüşü yüzde 35.5 ile yeşil soğan izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 92.2 ile kuru soğanda görüldü. Bu artışı yüzde 59.9 ile patates izledi. Üretici fiyatlarında ise, geçen ay sonuna göre 13 üründe fiyat değişimi olmazken, 8 üründe azalma, 11 üründe ise fiyat artışı meydana geldi. Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 53.1 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki düşüşü, yüzde 38.9 ile patlıcan, yüzde 30.8 ile salatalık izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 50 ile havuç ve limonda görüldü" dedi.

’RAMAZAN FIRSATÇILIĞI YAPILMASIN’

Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farklara da değinen Bayraktar, "Kuru incir 4 kat, kuru kayısı 3.9 kat, yeşil mercimek 3.8 kat, nohut 3.7 kat, süt ve kırmızı mercimek 3.6 kat fazla tüketiciye satılmaktadır. Ramazan yaklaşırken, üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını takibe devam ediyoruz, Ramazan fırsatçılığı yapılmasın diyoruz. Bu hususlarda gereken hassasiyeti göstermeyenler öncelikle karşılarında bizi bulacaktır" diye konuştu.

Başkan Bayraktar, "Hükümetimizin bu süreçte yelkenleri tarıma çevirmesi lazım. Gıdayı ucuzlatmamız lazım. Biz 5 milyonuz, üretemezsek 76 milyon ne yiyecek, 45-50 milyon turiste ne yedireceğiz, 5 milyon mülteci ne yiyecek? Bunları hesap etmek zorundayız. İthalat yaparak, bu kadar geniş kitleyi doyurma şansımız yok" dedi.

 

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