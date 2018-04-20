Twitter'ın canlı yayın uygulaması Scope'a ikinci şok!
Twitter'ın canlı yayın uygulaması 'Periscope'un adını 'Scope' olarak değiştiren yerli şirket Periskop'un kurucusu Gökhan Selamet'ten yeni bir hamle geldi. İsim benzerliği yüzünden sorunlar yaşayan Selamet, Scope markasının 3. kişilere devrinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı alındı. Bu da önümüzdeki dönemlerde Scope'un da erişime engellenmesinin önünü açtı.
DÜNYANIN en popüler sosyal ağı Twitter'ın canlı yayın uygulaması 'Periscope' ile yerli girişimci Gökhan Selamet'in kurduğu 'Periskop' arasındaki marka çekişmesinde yeni gelişmeler var. 2017 yılında Türk Şirket Periscope İlet. ve Prod. Hzm Limited'in Twitter aleyhine aldırmış olduğu ihtiyati tedbir kararı sonrasında dünyaca ünlü Periscope canlı yayın uygulamasının Türkiye'deki ismini Scope olarak değiştiren Twitter'ın başı yine de
ERİŞİM ENGELİ GELEBİLİR
Twitter'ın uzun süre Periscope markasını haksız şekilde kullandıktan sonra, Scope markasına geçmesinin de marka hukukuna aykırılık oluşturduğunu savunan Selamet, Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde dava açtı. Davaya bakan mahkeme tarafından Türk şirketin talebi doğrultusunda Scope markasının 3. kişilere devrinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı alındı. Bu da önümüzdeki dönemlerde Periscope'tan sonra Scope'a da erişim engeli kararı gelebilmesinin önünü açtı.
'RAHATSIZ OLUYORUZ'
Alınan kararı değerlendiren Periskop'un Genel Müdürü Gökhan Selamet, Scope markasının Periscope'u çağrıştırdığını ve önemli karmaşıklık ortaya çıkmasından dolayı rahatsız olduklarını anlattı. Selamet, "Periscope'un veya Scope'un Türkiye'de ofisi yok. Bu platformlarda sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Periscope veya Scope'u arattığıda bizim şirketimiz çıkıyor. Ofisimizin telefonları sürekli çalıyor. Hakaret gibi hukuksal sorunlar olduğunda bizim şirketimize dava açılıyor. Artık bu sorunu kalıcı olarak çözmek istiyoruz" dedi.
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