Twitter'ın canlı yayın uygulaması Scope'a ikinci şok!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ahmet CAN
20.04.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Twitter'ın canlı yayın uygulaması Scope'a ikinci şok!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Twitter'ın canlı yayın uygulaması Scope'a ikinci şok!

Twitter'ın canlı yayın uygulaması 'Periscope'un adını 'Scope' olarak değiştiren yerli şirket Periskop'un kurucusu Gökhan Selamet'ten yeni bir hamle geldi. İsim benzerliği yüzünden sorunlar yaşayan Selamet, Scope markasının 3. kişilere devrinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı alındı. Bu da önümüzdeki dönemlerde Scope'un da erişime engellenmesinin önünü açtı.

DÜNYANIN en popüler sosyal ağı Twitter'ın canlı yayın uygulaması 'Periscope' ile yerli girişimci Gökhan Selamet'in kurduğu 'Periskop' arasındaki marka çekişmesinde yeni gelişmeler var. 2017 yılında Türk Şirket Periscope İlet. ve Prod. Hzm Limited'in Twitter aleyhine aldırmış olduğu ihtiyati tedbir kararı sonrasında dünyaca ünlü Periscope canlı yayın uygulamasının Türkiye'deki ismini Scope olarak değiştiren Twitter'ın başı yine de

ERİŞİM ENGELİ GELEBİLİR

Twitter'ın uzun süre Periscope markasını haksız şekilde kullandıktan sonra, Scope markasına geçmesinin de marka hukukuna aykırılık oluşturduğunu savunan Selamet, Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde dava açtı. Davaya bakan mahkeme tarafından Türk şirketin talebi doğrultusunda Scope markasının 3. kişilere devrinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı alındı. Bu da önümüzdeki dönemlerde Periscope'tan sonra Scope'a da erişim engeli kararı gelebilmesinin önünü açtı.

'RAHATSIZ OLUYORUZ'

Alınan kararı değerlendiren Periskop'un Genel Müdürü Gökhan Selamet, Scope markasının Periscope'u çağrıştırdığını ve önemli karmaşıklık ortaya çıkmasından dolayı rahatsız olduklarını anlattı. Selamet, "Periscope'un veya Scope'un Türkiye'de ofisi yok. Bu platformlarda sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Periscope veya Scope'u arattığıda bizim şirketimiz çıkıyor. Ofisimizin telefonları sürekli çalıyor. Hakaret gibi hukuksal sorunlar olduğunda bizim şirketimize dava açılıyor. Artık bu sorunu kalıcı olarak çözmek istiyoruz" dedi.

Periscope ile Periskop arasındaki kavga yeniden alevlendi: Periscope AŞ geliyor
Periscope ile Periskop arasındaki kavga yeniden alevlendi: Periscope AŞ geliyor
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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