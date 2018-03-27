Twitter'dan Bitcoin yasağı! Resmen eridi...
Twitter'ın kripto para reklamlarına yasak getirmesiyle Bitcoin fiyatı 8.500'den 7.800 dolar seviyesine indi. Daha önce de Facebook ve Google kripto para reklamlarını durdurmuştu.
Facebook ve Google'ın ardından bugün de Twitter kripto para reklamlarına yasak getirdiğini açıkladı.
Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyatı 8.500 dolar civarından 7.800'lere geriledi.
Yılbaşından bu yana 6.000 dolardan fazla eriyen Bitcoin'in fiyatı saat 07:30'da 7.850 dolar seviyesinde yer aldı. Bitcoin, 1 Ocak 2018'de 14.050 dolardan işlem görüyordu.
Öte yandan diğer kripto para birimlerinde de düşüşler görüldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle