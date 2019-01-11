Twitter’daki sahte merkez bankası reklamına dikkat!
Bilişim Hukuk Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, Twitter’da dün akşam saatlerinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının logosunu ve Merkez Bankası isimini taşıyan hesapla ilgili uyardı.
AVUKAT Ergün, söz konusu hesapla ilgili olarak şunları belirtti:
"Tüm kartlarınızı geriye dönük aidat iadelerini almak için son gün başlığı ile başka bir internet sitesine girilmesi sağlanmakta ve bu siteden kişilere ait kredi kartı bilgisi istenerek Bilgileri ele geçirilmektedir. İnternet kullanıcılarının bu gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyanık olması ve özellikle Twitter’ın ilgili paylaşımındaki şikayet bölümüne mutlaka şikayette bulunması önemle rica olunur.”
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