TV’lere yeni nesil kumanda

AKILLI cihazlarla başlayan yeni nesil teknoloji yolculuğu artık ‘zeki’ cihazlarla devam ediyor. Cihazlar güçleniyor ve kullanıcıların bu yeni nesil cihazlarla yapabildikleri her geçen gün artıyor. Bunu en iyi örneklerinden birini televizyonlarda yaşıyoruz. Akıllanarak internete bağlanan televizyonlar, yüklenen uygulamalarla artık bir televizyondan daha fazlasını vermeye başladı. Haber kaynakları, sosyal ağlar, video platformları ve oyunlar gibi birçok farklı içeriğe artık televizyonlardan ulaşılabiliyor. Birçok içerik de söz konusu olunca, bunları yönetmek de oldukça güçleşiyor. Özellikle eski tip kumandalarla akıllı televizyon içeriklerini kontrol etmek oldukça zor. Bunun için harekete geçen teknoloji şirketleri, kumandaları da akıllandırdı.

HAREKETLE KONTROL

Küçük bir USB girişi ile kablosuz olarak televizyonlara bağlanan akıllı kumandaların en büyük özelliği ‘air mouse’ olarak ifade edilen hareketle kontrol edilmesi. Yani bilgisayarlarda olduğu gibi elinizdeki mouse yerine kumandanın içindeki sensörler, sizin yaptığınız hareketleri algılayarak televizyon ekranını kontrol etmenizi sağlıyor. Akıllı kumandaların diğer bir özelliği de arkasında fiziksel bir klavye olması. Bu da akıllı televizyon ekranına yazı yazarken kullanıcıların hiç zorlanmamasını sağlıyor. Ayrıca bu modeller, sadece televizyona bağlanmıyor. Bilgisayar ve oyun konsolu gibi diğer cihazlarınıza da bağlanabiliyor. Biz de hayatı kolaylaştıran bu ürünleri masaya yatırdık. İşte akıllı televizyonlara eşlik edecek akıllı kumandalar...

AZ TUŞLA KOLAY KULLANIM

TRUST, ‘19863’ adındaki modelle akıllı televizyon kumandaları arasında yer alıyor. Modelin diğer ürünlerden en büyük farkı, az tuşla kolay kullanım özelliğine sahip olması. Bu kolaylığın hareket algılama özelliğiyle desteklenmesi ise kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Ayrıca model, USB ile şarj ediliyor ve 10 metrelik kablosuz çekim kapasitesine sahip. 118 TL

15 METREYE KADAR ÇEKİYOR

VIBOTON, akıllı televizyon kumandaları alanında ‘91S’ modeliyle yer alıyor. Modelin öne çıkan özelliği ise 15 metreye kadar çekim alanı sunması. Bu sayede kullanıcılar, salonlarının en uzak noktalarından bile televizyonlarını rahatlıkla kontrol edebilecek. Windows, MacOS, Android ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışan cihaz, tasarımıyla da bir adım öne çıkıyor. 84 TL

TANIMLANABİLİR 10 TUŞ

EVEREST’in geliştirdiği ‘KB-05’ adındaki model, akıllı televizyon kumandalarında dikkat çekenlerden. Modelin en çok dikkat çeken özelliği tanımlanabilir tuşlara sahip olması. Akıllı kumanda tuşları sayesinde televizyonların orijinal kumandasında bulunan özel fonksiyonlar, modelin tuşlarına eklenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, tüm ihtiyaçlarını tek bir model ile sağlayabiliyor. 129 TL

TÜM CİHAZLARA BAĞLANABİLİYOR

DARK’un ‘Kam04’ modeli, desteklediği işletim sistemleriyle öne çıkıyor. Windows, Android, MacOS ve Linux olmak üzere tüm işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışan modelin özellikle oyun konsollarıyla kullanılabilmesi kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Dolayısıyla başka bir aksesuar yatırımı yapmadan tek bir cihazla tüm cihazların kontrolü sağlanıyor. 180 TL

OYUN DÜNYASI

PSİKOLOJİK GERİLİM

KORKU oyunları kategorisinde dikkat çekmeyi başaran Evil Within 2, psikolojik gerilim tarzına sahip. Hayatta kalma mücadelesini veren oyunseverler, Dedektif Sebastian Castellanos ile karanlık örgütle iş birliği yaparak hayatta kalma mücadesi veriyor. Oyun PC, PS4 ve Xbox One’da yer alıyor. 360 TL

HAFTANIN TRENDİ

HAREKETLERLE KONTROL

MYO Gesture Control Armband, kullanıcıların el ve kol hareketlerini tanıyor ve buna göre cihazlarınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Uygulamalar, dronelar, oyunlar ve sunumlar gibi birçok içeriği ekrana dokunmadan kontrol edebilirsiniz. 1445 TL

UYGULAMA

SOKAK KÖPEKLERİNE DESTEK

PATİ Birliği uygulaması, kullanıcıların mahallelerindeki köpekler için bir profil oluşturmasını ve tüm köpekleri harita üzerinden görebilmesini sağlıyor. Köpeklerin ihtiyaçları ise uygulama üzerinden görüntülenebiliyor. Uygulama, App Store ve Google Play’de yer alıyor. Ücretsiz

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

DERBİYE ÖZEL DEV EKRANLI TV’LER

TÜM futbolseverler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki bugün yapılacak derbiye kilitlendi. Derbinin keyfi de dev ekranlı televizyonlarla çıkarılır. Biz de bu hafta 55 inçten büyük TV modellerini kıyasladık.