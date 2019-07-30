Tuz yatağında en büyük depo

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün BOTAŞ Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi’nin temel atma törenine katıldı. Dönmez, “Son yıllarda devreye aldığımız doğalgaz depolama, FSRU, LNG yatırımları ile TANAP, TürkAkım gibi uluslararası boru hatları sayesinde bugün Türkiye, doğalgaz arz meselesi defterini tamamen kapatmıştır. Ortalama günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık bugün sisteme yaklaşık 300 milyon metreküpün üzerinde gaz verebilen bir altyapıya sahibiz. İnşallah yakın zamanda bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız” diye konuştu. Geçtiğimiz kış doğalgaz tüketiminde rekor kırıldığını anımsatan Dönmez, “Ancak bu rekor artışı yaptığımız yatırımlar sayesinde hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık” dedi. Dönmez, şöyle devam etti:

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

“Tuz Gölü tamamlandığında her biri ortalama 630 bin ila 780 bin metreküp kapasiteli 52 kavernanın toplam kapasitesi 5.4 milyar Sm3 (standart metreküp) olacak. Projenin bir kısmını tamamladık ve ilk gaz dolumunu 2017’de yaptık. Diğer kısımları da peyderpey devreye almaya devam edeceğiz. 2021 yılında da inşallah 12 kavernanın tamamına erişeceğiz ve böylece projemizin 1.2 milyar Sm3’lük ilk etabını da tamamlamış olacağız. Bugünkü temel atma törenimizle de inşallah projemizin geriye kalan 40 kavernalık kısmını tek kalemde bitireceğiz. Genişleme projemiz hâlihazırda dünyada yapımı devam eden tüm depolama projeleri içerisindeki en büyük depolama projesidir.” Genişleme projesinin bu fazını 2023’te tamamlamayı planladıklarını ifade eden Dönmez, “Hem yüklenici firmaların hem de BOTAŞ’ın sürekli ensesinde olacağız” diye konuştu.

‘EYVALLAH DEMEDİK’

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama ve Genişletme Projesinin finansmanının tamamını Dünya Bankası ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşıladıklarını ifade eden Dönmez “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı faaliyetlerine karşı yaptırım tehdidi savunanlara karşı en güzel cevaplardan birisi de işte bugün burada. Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz. Türkiye’nin ve KKTC’nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz. Bizimle iş yapmak, dost olmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Bu bölgede bizim istemediğimiz, onaylamadığımız, izin vermediğimiz hiçbir şey olamaz, olması da mümkün değildir” diye konuştu.

DOĞALGAZIN YÜZDE 20’Sİ DEPOLANACAK

TUZ Gölü ile birlikte genişletme projesi devam eden Silivri Doğal Gaz Depolama Projesinin de tamamladığında toplamda 11 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşılacağını söyleyen Dönmez, “Bir hedef koymuştuk biliyorsunuz: 2023 yılında yıllık tükettiğimiz doğalgazın yüzde 20’sini depolamak” dedi. Projenin önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza attığını kaydeden Dönmez, “Bu bölge Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan yer. Projeyle birlikte tuzlu su deşarjının başladığı 2014’ten bu yana flamingo nüfusu düzenli olarak artmaya başladı. 2016’larda yaklaşık 10 bin olan sayı bugün 13 binlere kadar ulaştı” ifadelerini kullandı.

HEDEF 11 MİLYAR

2018’de Türkiye toplamda 50.3 milyar metreküp doğalgaz ithal etmişti. Boru hatlarıyla Rusya, İran, Azerbaycan’dan ithalat yapılırken sıvı doğalgaz yani LNG ithalatı ise Cezayir, Nijerya, Katar, ABD, Trinidad ve Tobago, Mısır, Fransa, Angola, İspanya, Norveç ve Ekvator Ginesi gibi ülkelerden karşılanıyor.

Türkiye’nin doğalgaz depolama kapasitesi halihazırda 3.44 milyar metreküp olarak biliniyor. Devam eden Tuz Gölü doğalgaz yer altı depolama projesi, Faz 3 Kuzey Marmara doğalgaz depolama tevsi projesi ve Saros FSRU projesi ile 2023 yılında doğalgaz depolama hedefi 11 milyar metreküp olarak belirlenmişti. Bu projelerle 2023’te toplam tüketimin yüzde 20’si depolanabilecek.

Dünyada en büyük doğalgaz depolama kapasitesi ABD’de bulunuyor. ABD’nin 134 milyar metreküplük depolama kapasitesi bulunurken, Rusya’nın 72.4, Ukrayna’nın 32.2, Kanada’nın 26.6, Almanya ise 24 milyar metreküplük kapasiteye sahip.