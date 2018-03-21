Tuz tanesi kadar bilgisayar
TEKNOLOJİ şirketi IBM, tuz tanesinden küçük bir bilgisayar üretti.
Verileri işleyebilen, analiz edebilen ve iletişim kurabilen bu bilgisayarın üzerinde milyonlarca küçük transistör var. Bilgisayar her ne kadar boyutuyla dikkat çekse de işlemcisi bilgisayarın boyutunun üzerine çıkamıyor. İşlemci gücünü 90’lardan kalma x86 işlemciden alan cihazın üretim maliyetinin de 10 cent’ten daha az olduğu belirtiliyor. Bu küçük bilgisayarın blockchain uygulamaları için de bir veri kaynağı olabileceği belirtilenler arasında.
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