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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
27.06.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

Tuz Gölü’ne 1.2 milyar $ kredi

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Tuz Gölü’ne 1.2 milyar $ kredi

Doğalgaz depolama tesislerinin kapasitesini arttıracak yatırım için Dünya Bankası ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankası toplamda 1.2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Enerji Bakanı Berat Albayrak “Bu kredi Türkiye’nin geleceğine duyulan güvene” verildi.

TUZ Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1.2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti hem de düşük faizi ile Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız” diye konuştu.      

Tuz Gölü’ne 1.2 milyar $ kredi

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesine finansman sağlayan iki bankanın da kredi onaylarını seçim döneminde verdiğinin altını çizen Albayrak, bu kredinin Türkiye’nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildiğini söyledi.  

Albayrak, son dönemde Türkiye’nin büyük enerji projeleriyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, TürkAkımı ile bunların yanında hayata geçirilen yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projelerimiz, doğalgaz depolama yatırımlarımız ve LNG terminallerimizle artık bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonominin büyümesi vardır. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine hızla ulaşıyor” diye konuştu.

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