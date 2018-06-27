Tuz Gölü’ne 1.2 milyar $ kredi
Doğalgaz depolama tesislerinin kapasitesini arttıracak yatırım için Dünya Bankası ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankası toplamda 1.2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Enerji Bakanı Berat Albayrak “Bu kredi Türkiye’nin geleceğine duyulan güvene” verildi.
TUZ Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1.2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti hem de düşük faizi ile Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız” diye konuştu.
Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesine finansman sağlayan iki bankanın da kredi onaylarını seçim döneminde verdiğinin altını çizen Albayrak, bu kredinin Türkiye’nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildiğini söyledi.
Albayrak, son dönemde Türkiye’nin büyük enerji projeleriyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, TürkAkımı ile bunların yanında hayata geçirilen yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projelerimiz, doğalgaz depolama yatırımlarımız ve LNG terminallerimizle artık bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonominin büyümesi vardır. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün haritasını belirleyeceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine hızla ulaşıyor” diye konuştu.
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