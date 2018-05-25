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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
25.05.2018 - 00:51, Son Güncelleme:

Tuz Gölü’ne 1.2 milyar dolar

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Tuz Gölü’ne 1.2 milyar dolar

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisi projesi için 1.2 milyar dolarlık kredinin Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan alındığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan Tuz Gölü doğalgaz depolama projesi için toplam 1.2 milyar dolarlık bir kredinin finanse edildiğini bildirdi. Albayrak, “Bu Türkiye’ye olan istikrara ekonomiye olan güveni gösterdi” dedi.

Albayrak, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, OPET ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye’de kadın istihdamını artırmaya yönelik “OPET’te Kadın Gücü” projesinin imza töreninde konuştu. Albayrak, bazı çevrelerin ekonomide karamsar bir tablo oluşturmaya çalıştığını, ancak Türkiye’nin tarihi projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye’ni tüm bu yaşananlara rağmen “dünyaya parmak ısırtan projeleri” yerli ve yabancı yatırımcılarla hayata geçirmeye son sürat devam ettiğine işaret eden Albayrak, şunları kaydetti: 

SON ONAY HAZİRANDA
“Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi için 600 milyon dolarlık kredi onaylandı. Üstüne üstlük Asya Yatırım Kalkınma Bankası’ndan da ön onaylı 600 milyon dolarlık dilim kabul gördü. Son onayı haziran ayında alıyoruz. Böyle bir iklimde Türkiye’nin böyle bir krediyi finanse etmiş olması Türkiye’ye, buradaki istikrara ve ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biridir. Birileri ne derse desin bu inanç ve benzeri yatırımlar, 24 Haziran’dan sonra da katlanarak ve güçlenerek büyümeye devam edecek. Türkiye ekonomisi, bu güçlü yürüyüşe 24 Haziran’dan sonra koşarak devam edecek. Türkiye ve enerji sektörü büyürken bu büyümede kadınlarımızın da eli eksik olmasın istiyoruz.” Türkiye’nin özellikle bu yıl “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” projesi özelinde kadın istihdamına yönelik önemli bir süreci başlattığının altını çizen Albayrak, “Kadın istihdamı açısından güzel ve önemli bir yıl oldu” dedi.

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