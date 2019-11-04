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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

TÜYAP'tan 2020'de Bağdat'ta 7 fuar

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TÜYAP'tan 2020'de Bağdat'ta 7 fuar

Türkiye'nin 9 şehrinde yılda 100'ü aşkın fuarda yurt içi ve dışından binler ziyaretçiyi ağırlayan TÜYAP Fuarcılık AŞ, 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta 7 fuar organize edecek

Türkiye'nin 9 şehrinde her yıl düzenlediği 100'den fazla fuarda yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan TÜYAP Fuarcılık AŞ, gelecek yıl Irak'ın başkenti Bağdat'ta 7 fuar gerçekleştirecek. TÜYAP İcra Kurulu Üyesi İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak yurt içi ve dışında yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl Eskişehir, Erzurum ve Kayseri'deki üç fuar alanını hizmete aldıklarını aktaran Ersözlü, 9 şehirde fuar alanı işleten bir firma haline geldiklerini belirtti.
Gelecek yıl yeni fuarlarının olacağına dikkati çeken Ersözlü, "2020 yılı fuar takvimine 110 civarında fuar hazırladık ve koyduk. Yurt dışında
fuarlarımız var. Irak Bağdat'ta fuarlara başladık. 2020 yılında Bağdat'ta 7 fuar düzenleyeceğiz. Sağlık, yapı, gıda, hazır giyim, mobilya yan sanayi, otomotiv ve hırdavat sektörlerinde olmak üzere Bağdat'ta TÜYAP fuarları yapacağız. Bağdat'a Türkiye'deki ihracatçı firmalarımızı götüreceğiz." dedi.

Ersözlü, sağlık, yapı, gıda sektörüne yönelik fuarları ocakta, hazır giyim ve mobilya yan sanayi sektörüne yönelik fuarları nisanda, otomotiv ve hırdavat sektörlerine yönelik fuarları da aralıkta organize edeceklerini anlattı.

"BAĞDAT FUARLARI İÇİN ŞİMDİDEN BİRÇOK FİRMA TALEPTE BULUNDU"

Ersözlü, Irak'ta fuarcılık anlamında çok büyük bir fırsatın ortaya çıktığını dile getirdi. Bu fırsat ve pazardan pay almak için Bağdat fuarlarının önem kazandığını vurgulayan Ersözlü, "Bağdat fuarlarının altını çizmek istiyorum, çok önemli." ifadesini kullandı. İlhan Ersözlü, Bağdat'ta yapacakları fuarların sadece Irak sınırları içinde ya da bu kente yönelik olmayacağını belirtti.

Söz konusu organizasyonlara, bölgedeki Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ziyaretçilerin geleceğini kaydeden Ersözlü, şöyle konuştu:
"İran, Suriye, Irak ve Körfez ülkelerinden Bağdat fuarlarına ziyaretçi getireceğiz. Sağ olsun firmalar da iyi bir katılım gösteriyor. Bakanlığımızın da önemli destekleri var. Katılımcı firmalara, katılım şartlarında önemli destekleri var. Bağdat fuarları için şimdiden birçok firma talepte bulundu, sıra yazdırdı. Talepler şu anda başladı ve bayağı iyi gidiyor. Fuarları ülke istihdamını ve ihracatını artırmak için düzenliyoruz "

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