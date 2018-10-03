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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DENİZLİ (AA)
03.10.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Tütüne alternatif kavun çiftçiyi memnun etti

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Tütüne alternatif kavun çiftçiyi memnun etti

Denizli'nin Tavas ilçesinde tütünden vazgeçerek kavuna yönelen çiftçiler, üretim alanını 10 yılda 3 bin dekar alana çıkarttı.

SULU tarımın olmadığı Ebecik Mahallesi'nde yıllardır tütün işiyle uğraşan çiftçilerden bazısı, işi ağır ve yoğun olmasından dolayı 2008'de tütüne alternatif olarak kavun yetiştiriciliğine yöneldi. Birçok çiftçi de yavaş yavaş tütün yerine tarlasına kavun ekmeye başladı. Önce küçük tarlalarda boy gösteren kavunun ekimi, geçen süreçte yaklaşık 3 bin dekara çıktı. 

Yaz sonu sonbahar başı hasadı yapılan kavun, başta Ege Bölgesi'ndekiler olmak üzere birçok kente gönderiliyor. Kilosu yaklaşık 1,5 liradan satılan kavundan iyi bir gelir elde eden üreticiler, yöreye özgü meyveyi yurt dışında pazarlamayı hedefliyor. 
Ebecik Mahallesinin muhtarı Ali Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır geçim kaynağı tütün olan üreticilerin artık tamamen kavuna döndüğünü söyledi. 

Kavun yetiştiriciliğinde iddialı olduklarının altını çizen Kara, şöyle konuştu: 

"Mahallemizde kavunculuk 10 yıl önce başladı. Şu anda 3 bin dekar alanda kavun yetiştiriyoruz. Rekolte yıldan yıla değişiyor ama şu anda günde 150 ton kavunu Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Bizim kavunumuzdaki fark, topraktaki pH değerinin yüksek olması, aynı zamanda aroması çok iyi. Ebecik kavununu bütün dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi. 

Çiftçilerden Mehmet Sağırdak ise tütün bırakıp kavuna geçtikten sonra yüzlerinin gülmeye başladığını aktardı. 

Şükrü Başat ise 50 dönüm arazide kavun üretimi yaptığını ve talepten çok memnun olduğunun altını çizdi. 

Kavun tüccarı Bayram Erez de sezonda yaklaşık bin ton ürün satın aldığını kaydetti. 

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