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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.01.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

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Tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Geçtiğimiz yıl 38 bin kişiye gerçekleştirilen tütün ödemeleri için bu yıl da araştırmalar devam ediyor. Derecelere göre gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri, PTT merkezleri üzerinden çekilebiliyor. Peki, 2019 yılının tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Tütün ikramiyeleri, bu yıl da derecelere göre yapılacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayının sonu ve şubat ayının başında gerçekleştirilen tütün ikramiyeleri, bu yıl da aynı süreçte gerçekleştirilecek. 

2019 YILININ TÜTÜN İKRAMİYELERİ NE KADAR?

2019 yılında yatırılacak olan tütün ikramiyeleri aşağıdaki gibi olacak;

1 . Derece   5.223.880

2 . Derece   4.701.492

3 . Derece.   4.048.507

4 . Derece   3.656.716

5 . Derece   3.264.925

6 . Derece.  2.873.134

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz yıl 20 Ocak-10 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilen ödemelerin, bu yıl da aynı süreçte hesaplara aktarılması bekleniyor. Tütün ikramiyeleri, PTT merkezlerinden ya da aylık almakta olunan banka şubesi hesaplarından çekilebilecek.

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