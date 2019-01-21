Tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Geçtiğimiz yıl 38 bin kişiye gerçekleştirilen tütün ödemeleri için bu yıl da araştırmalar devam ediyor. Derecelere göre gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri, PTT merkezleri üzerinden çekilebiliyor. Peki, 2019 yılının tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tütün ikramiyeleri, bu yıl da derecelere göre yapılacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayının sonu ve şubat ayının başında gerçekleştirilen tütün ikramiyeleri, bu yıl da aynı süreçte gerçekleştirilecek.
2019 YILININ TÜTÜN İKRAMİYELERİ NE KADAR?
2019 yılında yatırılacak olan tütün ikramiyeleri aşağıdaki gibi olacak;
1 . Derece 5.223.880
2 . Derece 4.701.492
3 . Derece. 4.048.507
4 . Derece 3.656.716
5 . Derece 3.264.925
6 . Derece. 2.873.134
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz yıl 20 Ocak-10 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilen ödemelerin, bu yıl da aynı süreçte hesaplara aktarılması bekleniyor. Tütün ikramiyeleri, PTT merkezlerinden ya da aylık almakta olunan banka şubesi hesaplarından çekilebilecek.
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