'Tutuklanabilirim' dedi... Bu mesajı paylaştı
Hürriyet.com.tr Türkiye geneline 10 bini aşkın kişiden 100 milyon liradan fazla para toplamakla suçlanan Hipper AŞ'nin kurucu ortağı Muhammed Satıroğlu, üyelerle paylaştığı mesajda "2 gün içinde tutuklanabilirim" dedi. Satıroğlu mesajında; hesaplarına para yatırılan başka kişilerin de sıkıntı yaşayabileceğini kaydetti.
Hurriyet.com.tr'nin iki gün önce gündeme getirdiği dijital para birimi Turcoin skandalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki gün gün önce gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest kalan Satıroğlu için savcılık itiraz etti.
Satıroğlu, savcılığın itiraz kararı sonrası üyelere yönelik bir mesaj paylaştı:
2 GÜN İÇİNDE TUTUKLANABİLİRİM
"Herkese merhabalar. Ben Muhammed Satıroğlu. Şu an için ses kaydı dahi atmamın uygun olmayacağı için son durumla alakalı birkaç şey yazacağım. Hakimin tutuksuz yargılanma kararına savcı itiraz etti. 2 gün içerisinde tekrar tutuklanma gibi bir durum yaşama ihtimalim var. Bu tabiki medyanın baskısından ve haberin ülke gündemine oturmasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda ortada, şahsımı ilgilendiren davaya dönüşecek bir suçlama ve suç unsuru yok.
SİTE İÇİN DURDURMA KARARI
"Evimde ve ofisimdeki bilgisayarıma, telefonuma, tabletime ve aracıma el koydular diyen Satıroğlu mesajın devamında "Evimdeki 70.000 TL paraya da el koydular. Elim kolum bağlandı. Tüm şifrelerim, Authenticator vs. hepsi gitti. Hiçbirşey yapamıyorum şu an. Sunucunun dahi 2.500 dolar ücretini yatıramıyorum. Soruşturma tamamlanana kadar da hiçbirşeyin verilmeyeceğini söylediler" dedi.
Soruşturma nedeni ile siteyi durdurma kararı aldığını söyleyen Satıroğlu "Hipper A.Ş. ve hipper.com.tr ile ilgili soruşturma çok büyür, dallanıp budaklanırsa, Sadun Kaya'nın dışında bana ve Hipper A.Ş.'ye de toplu şekilde şikayetler gelirse hesabında belgesiz ve faturasız para trafiği olan herkes sıkıntı yaşayabilir" dedi.
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