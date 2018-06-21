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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.06.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

'Tutuklanabilirim' dedi... Bu mesajı paylaştı

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'Tutuklanabilirim' dedi... Bu mesajı paylaştı

Hürriyet.com.tr Türkiye geneline 10 bini aşkın kişiden 100 milyon liradan fazla para toplamakla suçlanan Hipper AŞ'nin kurucu ortağı Muhammed Satıroğlu, üyelerle paylaştığı mesajda "2 gün içinde tutuklanabilirim" dedi. Satıroğlu mesajında; hesaplarına para yatırılan başka kişilerin de sıkıntı yaşayabileceğini kaydetti. 

Hurriyet.com.tr'nin iki gün önce gündeme getirdiği dijital para birimi Turcoin skandalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki gün gün önce gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest kalan Satıroğlu için savcılık itiraz etti.

Satıroğlu, savcılığın itiraz kararı sonrası üyelere yönelik bir mesaj paylaştı: 

2 GÜN İÇİNDE TUTUKLANABİLİRİM

"Herkese merhabalar. Ben Muhammed Satıroğlu. Şu an için ses kaydı dahi atmamın uygun olmayacağı için son durumla alakalı birkaç şey yazacağım. Hakimin tutuksuz yargılanma kararına savcı itiraz etti. 2 gün içerisinde tekrar tutuklanma gibi bir durum yaşama ihtimalim var. Bu tabiki medyanın baskısından ve haberin ülke gündemine oturmasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda ortada,  şahsımı ilgilendiren davaya dönüşecek bir suçlama ve suç unsuru yok.

SİTE İÇİN DURDURMA KARARI

"Evimde ve ofisimdeki bilgisayarıma, telefonuma, tabletime ve aracıma el koydular diyen Satıroğlu mesajın devamında  "Evimdeki 70.000 TL paraya da el koydular. Elim kolum bağlandı. Tüm şifrelerim, Authenticator vs. hepsi gitti. Hiçbirşey yapamıyorum şu an. Sunucunun dahi 2.500 dolar ücretini yatıramıyorum. Soruşturma tamamlanana kadar da hiçbirşeyin verilmeyeceğini söylediler" dedi.

Soruşturma nedeni ile siteyi durdurma kararı aldığını söyleyen Satıroğlu "Hipper A.Ş. ve hipper.com.tr ile ilgili soruşturma çok büyür, dallanıp budaklanırsa, Sadun Kaya'nın dışında bana ve Hipper A.Ş.'ye de toplu şekilde şikayetler gelirse hesabında belgesiz ve faturasız para trafiği olan herkes sıkıntı yaşayabilir" dedi.

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