TÜSİAD'dan sanayide iş birliği için Berlin'e çıkarma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTÜSİAD'dan sanayide iş birliği için Berlin'e çıkarma
GeriEkonomi TÜSİAD'dan sanayide iş birliği için Berlin'e çıkarma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
15.01.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

TÜSİAD'dan sanayide iş birliği için Berlin'e çıkarma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜSİAD'dan sanayide iş birliği için Berlin'e çıkarma

Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi bünyesinde oluşturulan Sanayi Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı, TÜSİAD ve Alman Sanayi Federasyonu'ndan büyük şirketlerin üst yöneticilerinin katılımıyla bugün Berlin'de yapılacak. TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Üçok: "Toplantıda, sanayi iş birliği alanında gelecek döneme yönelik çalışma planları hazırlanacak. Türkiye'nin, sanayi yatırımı çekebilmesi için öncelikle Almanya'daki bazı kurumlarla çok sıkı çalışması gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) bir heyet, bugün Berlin'de Alman sanayicilerle Endüstri 4.0 konusunda iş birliğini geliştirmek ve deneyimlerin paylaşılmasını görüşecek.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın Ekim 2018'deki Türkiye ziyareti kapsamında yapılan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ilk toplantısından sonra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst lige çıkarmak için çalışmalar hızlandırılmış ve JETCO bünyesinde 5 çalışma grubu oluşturulmuştu.       

Söz konusu çalışma gruplarından biri olan Sanayi Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı, TÜSİAD ve Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) büyük şirketlerin üst yöneticilerinin katılımıyla bugün Almanya’nın başkenti Berlin'de yapılacak.     

TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Üçok, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi Çalışma Grubu'nun, Endüstri 4.0 konusunda iş birliğini geliştirmek ve deneyimlerin paylaşılmasını amaçladığını kaydetti.       

Üçok, çalışma grubunun otomotiv, kimya, tekstil, makine ve otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik 5 alt çalışma grubuna sahip olacağını aktararak, toplantıda, gelecek döneme yönelik çalışma planlarının hazırlanacağını bildirdi.       

Toplantıda oluşturulacak çalışma grubunun ana çerçevesinin Endüstri 4.0 olmasını amaçladıklarını kaydeden Üçok, şöyle devam etti:       

"Bu çerçevenin altında da hedef sektörler üzerine yoğunlaşmayı planlıyoruz. O sektörleri de iki ülke arasındaki sanayi iş birliğindeki katma değeri yüksek sektörler olarak ele almak istiyoruz. Bu sektörler, daha fazla katma değer yaratan iki ülke ticaretinde, sanayi iş birliğinde öne çıkan sektörler... Bunların başlıcaları otomotiv, makine, kimya... Katma değeri yüksek bu sektörlerin gelecekte de iki ülke arasındaki sanayi iş birliğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Tüm bu çalışmalarda Endüstri 4.0, bizim üst çerçevemiz olacak. Bu sektörlerde nasıl Endüstri 4.0 uygulamalarında karşılıklı iş birliğini artırabiliriz, buna odaklanmaya çalışacağız."     

"KORUMACI POLİTİKALARIN ZARARLI ETKİLERİNİ TELAFİ ETMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞLARI VAR"

Alper Üçok, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin derinleşmesi için 2019'un bir "altyapı çalışması yılı" olacağını belirterek, bu toplantılarda ortaya çıkan iş birliği yöntemleri, projeler ve fikirlerin somutlaştırılacağını, iş birliği alanlarının belirleneceğini söyledi.        

Ticarette korumacı ABD politikalarının, Türkiye ve Almanya'nın son zamanlardaki yakınlaşmasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Üçok, "Bu korumacı ticaret politikalarının zararlı etkilerini telafi etmek için iki ülke arasında iş birliği arayışları var." ifadesini kullandı.       

Üçok, Türkiye'nin, sanayi yatırımı çekebilmesi için öncelikle Almanya'daki bazı kurumlarla çok sıkı çalışması gerektiğini belirterek, "Özellikle Almanya'daki Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve bağlı kurumlarıyla Alman yatırımcılara yönelik Türkiye'deki yatırım imkanlarına yönelik bazı özel programlar hazırlanması faydalı olacaktır." dedi.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emlak Konut GYO bu yıla ilişkin hedeflerini açıkladı

20 Ocak'tan sonra yüzde 100 dolacak! Adım atılacak yer kalmayacak

Yerli yabancı binlerce kişi akın etti! Sosyal medyada paylaşan paylaşana...

Dolar kuru 5.46 seviyesinde işlem görüyor