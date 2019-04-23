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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

TÜSİAD'dan 23 Nisan açıklaması

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TÜSİAD'dan 23 Nisan açıklaması

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada "Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz" denildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz." ifadesi kullanıldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, cumhuriyeti kuran Gazi Meclis'in, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolunun temellerini attığı, cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren toplumun her kesiminden gelen kişilerin en yüksek makamlara erişebilmesini sağlayan bir vatandaşlık anlayışı tesis edildiği, dönemin eğitim, sağlık, sanayi, tarım ve altyapı seferberliğinin Meclis’in desteğiyle başarıldığı aktarıldı. 

Bugün de TBMM'nin, Türkiye'deki milli birlik ve toplumsal çoğulculuğun en üst düzey ifadesi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: 

"Kuruluşunun 99. yılında bu tarihsel mirasın bilincinde olarak 23 Nisan’ı gurur ve coşku ile kutluyoruz. TBMM’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ulusal egemenlik adına verdikleri eşsiz mücadeleden dolayı saygı ve minnetle anıyoruz. 

Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim borcumuz var. Analitik ve disiplinler arası düşünebilen, yenilikçi, problem çözme yeteneği yüksek ve bitmeyen bir merak içinde sürekli araştıran çocuklar geleceğimizin ve toplumun yolunu aydınlatacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." 

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