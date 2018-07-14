TÜSİAD'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: "Toplum olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, güvenlik, adalet ve refah ülkesi olarak ancak toplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz’un yarattığı sarsıntıyı geride bırakabilir" açıklamasında bulundu.
İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Konuya ilişkin Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki yıl önce, 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, halkın, Cumhurbaşkanının, parlamentonun, hükümetin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.
Bilecik, darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitleri bir kez daha saygı ve minnetle anarak, şunları aktardı:
"Bu hain girişimin hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, 'demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir.' Toplum olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, güvenlik, adalet ve refah ülkesi olarak ancak toplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz’un yarattığı sarsıntıyı geride bırakabilir. TÜSİAD olarak bu süreçte evrensel demokratik ilkelerin ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve bu yönde emek vermeye devam edeceğiz."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle