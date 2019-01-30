TÜSİAD’da Kaslowski sürprizi
İş dünyası kulislerinde Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği’nin (TÜSİAD) başkanlık görevini başkan yardımcılarından Simone Kaslowski’nin devralacağı konuşuluyor. TÜSİAD’ın seçimli genel kurul toplantısı 20 Şubat’ta yapılacak.
TÜRK Sanayici ve İşinsanları Derneği’nde (TÜSİAD) her yıl genel kurul toplantısı Ocak ayında yapılıyordu. Ancak bu yıl tarih 20 Şubat olarak belirlendi. Seçimli genel kurulda ise başkan ve yönetim kurulunun da değişebileceği konuşuluyor. 2017’de başkan olan Erol Bilecik’in birinci dönemi tamamlanırken, TÜSİAD’ın patronlar katında yeni başkanın kim olacağına ilişkin bir süredir çeşitli görüşmeler yapılıyordu.
Öğrendiğime göre Yüksek İstişare Kurul Başkanı Tuncay Özilhan başkanlığa Borusan’dan ayrılan Agah Uğur ya da Murat Özyeğin’in gelmesini istedi.
Ancak Hüsnü Özyeğin kendi şirketlerindeki görevlerini oğluna devretmeye hazırlandığı için bu dönem başkanlık yapmasını istemedi.
Bunun üzerine başkan yardımcılarından Simone Kaslowski’nin ismi ön plana çıktı. Önde gelen iş insanları Kaslowski isminde mutabakat da sağladı.
Yeni başkan adayı Kaslowski’nin telefon trafiği ile yeni yönetim kurulunu belirlemeye çalıştığı da konuşuluyor.
Simone Kaslowski, Bilecik yönetiminde Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri olarak Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
Simone Kaslowski 1965’de kurulan Organik Kimya’da ikinci kuşak bir sanayici. Babası Aldo Kaslowski, TÜSİAD yönetimlerinin vazgeçilmez ismiydi. 1963 yılında Torino-İtalya’da dünyaya gelen Simone Kaslowski, Pierre Loti Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. Worcester, Massachusetts’te bulunan Clark University Worcester Bachelor of Arts’ı da 1984 yılında tamamladı.
Organik Kimya şirketinin, Rotterdam, Hollanda, Lugano, İsviçre ve İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarında fabrikaları var. Simone Kaslowski, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe biliyor.
TÜSİAD’da yumuşak ama vurgulu üslubu ile beğenilen bir başkanlık dönemine imza atan başkan Erol Bilecik’in bir dönem daha başkanlık yapmasını isteyenlerin de çoğunlukta olduğunu biliyorum. TÜSİAD seçimlere üzerinde mutabık kalınmış isimlerle gitme geleneği olan bir sivil toplum örgütü. Yeni başkan ve yönetim kurulu seçimden önce önümüzdeki günlerde kesinleşecektir.
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