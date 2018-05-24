TÜSİAD'dan kritik 'faiz' açıklaması
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı Sabancı Center'da düzenlendi.
Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik, YİK Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Başkan Yardımcıları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Ömer Aras ve Agah Uğur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda üye katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise konuşmasında şunları kaydetti:
*TÜSİAD "siyasete karışır" denir, biz ilkelerimiz gereği hiçbir zaman siyasete karışmayız
*Rasyonel ekonomi politikaları uygulandığını görmeye bugünlerde çok daha fazla ihtiyacımız var
*Ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan gerekli önlemleri alması çok önemli
*Yüksek borç hepimiz için kur riski taşıyor, ülkenin döviz ihtiyacının uzun vadeli yatırımlar; bunun yapılamadığı durumlarda kısa vadeli daha likit araçlarla karşılanması gerekiyor
*Bugün içinde olduğumuz durumun nedeni reformların ertelenmesidir
*Günübirlik tedbir ve paketler bir ülkenin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getiriyor; kurdaki yükseliş bu sorgulamanın başladığını göstermiştir
*Beklentimiz önümüzdeki hassas dönemde ekonominin kararlılık ve fevkalade akılcı politikalarla yönetilmesidir
*Bizim neredeyse bildiğimiz tek fonlama yöntemi banka kredisi; sürekli bankacılık sektörüne yükleniyoruz, büyümeyi sürekli bu yolla sağlamanın mümkün olmadığı açık
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle