TÜSİAD: Seçime kadar istikrara önem verilmeli
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nce (TÜSİAD), 24 Haziran’da yapılması planlanan seçime ilişkin, “Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilmesi açısından seçimlerin zamanında yapılması yönündeki beklentimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Alınan erken seçim kararının ülkemiz açısından en iyi sonuçlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.
TÜSİAD’ın açıklamasında “Seçimlere kadar olan dönemde makroekonomik istikrarı gözetecek politikalara öncelik verilmeli, finansal istikrarı zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır” vurgusu yapıldı.
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