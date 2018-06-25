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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
REUTERS
25.06.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

TÜSİAD, seçim sonrası reformlara odaklanma çağrısında bulundu

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TÜSİAD, seçim sonrası reformlara odaklanma çağrısında bulundu

TÜSİAD, seçimlerin ardından yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak reformlara odaklanması ihtiyacına işaret ederken; bağımsızlığı ile güven veren bir Merkez Bankası, akılcı bir ekonomi programı, mali disiplin ve vergi reformu vurgusu yaptı.

 

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken; AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu almayı başardı.

TÜSİAD seçim sonuçlarının ardından yaptığı yazılı açıklamada ilk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağına dikkat çekerek, yeni meclisin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturması temennisinde bulundu.

Yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi bulunduğuna dikkat çekiler açıklamada, bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemine işaret edildi.

Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin, vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele vurgusu da yapılan açıklamada ayrıca dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışına işaret edildi.

Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi ihtiyacına da vurgu yapılan açıklamada, odaklanılması gereken konular arasında Avrupa Birliği ile uyum sürecinin hızlanması, toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu ile her alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması sıralandı.

 

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