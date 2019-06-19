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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.06.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

"TÜSİAD SD2" programına başvurular başladı

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"TÜSİAD SD2" programına başvurular başladı

2019 dönemi çağrıları bu hafta itibarıyla başvurulara açılan TÜSİAD SD2 programına, çalışan prototipi olan, mikro, küçük ve orta ölçekli tüm teknoloji tedarikçileri 26 Temmuz 2019’a kadar başvurabilecek.

TÜSİAD SD2, Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program olma niteliğini 2. yılında da taşımaya devam ediyor.

TÜSİAD açıklamasına göre, program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulma imkanı sunuyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmalar da bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor. 

2018 döneminde 13 teknoloji kullanıcısı ile yüzlerce başvuru arasından eşleşen tedarikçiler, birebir çalışma dönemini tamamlayarak ticarileşme aşamasına geldi. Birlikte oluşturdukları proje dosyası ile işletmelere sağladıkları değer irdelendi. Seçkin üyelerden oluşan jüri, projelerin en fazla başarı sağladıkları kategorileri belirledi. Başarı hikayeleri töreninde bu kategorilere göre plaketler sahiplerini buldu. 

TÜSİAD SD2 programı sayesinde 2018 döneminde teknoloji kullanıcısı şirketler arayışlarına bir çözüm ortağı bulurken, teknoloji tedarikçisi firmalar programda yer alan tüm teknoloji kullanıcısı şirketlerle tanışma imkanını buldu. 

Programın 2019 dönemi çağrıları bu hafta itibarıyla başvurulara açıldı. TÜSİAD SD2 Programı kapsamında çağrı açan Assan Hanil, Bayer, Brisa, Çimsa, Ditaş, Ekoten, Enerjisa, Ford Otosan, Kastamonu Entegre, Kordsa, Migros, Nobel İlaç, Norm Civata, Organik Kimya, Securitas, Tab Gıda, Tofaş, Umur’dan oluşan 18 teknoloji kullanıcısı, teknoloji tedarikçilerinin çözüm önerilerini bekliyor. 

Çalışan prototipi olan, mikro, küçük ve orta ölçekli tüm teknoloji tedarikçileri 26 Temmuz 2019’a kadar programa başvurabilecek. 

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