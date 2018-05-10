'Ekonominin kalkana ihtiyacı var'

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'de konuşan Bilecik, son dönemde bozulan makro ekonomik göstergelere dikkat çekerek büyümeyi teşvik edici politikalardan bir miktar uzaklaşmak gerektiğinin altını çizdi.

Mevcut koşullardan çıkmak için ekonominin kalkana ihtiyacı olduğunu belirten Bilecik, bunlardan birincisini 'kur ve faizin dengelenmesi' olarak ifade etti. Bilecik, ikinci kalkanın ise enflasyon olduğunu söyledi.

Bilecik, dolar kurunda son zamanlarda yaşanan dalgalanma için, "Bizdeki iki gözün biri ekonomide biri dış ilişkilerde. Dış dünyadan gelen etkileri ortaya koyduğumuzda daha sağlıklı analiz yapma şansımız olur. Kurun yukarı doğru yükselmesi ve özellikle son dönemde inen ve çıkan dalga seyri izlemesine bakınca enflasyon hedeflemesine uygun daha kararlı politikada acaba eksiklik var mı diye bakıyorum. Daha kararlı politika izlense daha farklı yorum yapabilirdik. Para politikasındaki sıkılıkla uygulanmasında daha kuvvetli bir görüntü vermiyor olmamız, gerek yurt içi gerek yurt dışı gelişmeleriyle, yurt dışındaki faiz oranlarındaki artışla dolar kurunun yükseldiğini görüyoruz. Büyümeyi daha sağlıklı yorumlayabilmek için seçimin bittiği günlerde daha iyi analiz yapmaya ihtiyaç var. 2018'de yüzde 4,5-5 gibi ılımlı bir büyüme bekliyoruz. 2018 sonu için enflasyon beklentimiz yüzde 12 civarı" şeklinde değerlendirme yaptı.

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEMEK ÖNEMLİ"

Seçim sonrası oluşacak hükümetten beklentilerine ilişkin de konuşan TÜSİAD Başkanı, "Ekonomi belirsizliği sevmez. Böyle bakınca masanın üzerindeki riskleri konuşmakta fayda var. Önemli risklerden biri yüksek büyüme iştahı. Yüksek büyümeden hiç kimsenin şikayeti olmaz. Ama yüksek büyüme iştahı ekonomiyi ısıtıyor. Yüksek büyüme iştahı döviz borçlanmasındaki yüksekliğin ve kırılganlığın başlangıc olabilir. İkincisi yüksek enflasyon. Bir diğer konu daha güçlü kurumlara ihtiyaçlarımız var. Mali disiplinden taviz vermemek önemli. Son olarak da ekonomide kurallı ekonomi ve güçlü kurullar önemli. 25'inde bunlara daha fazla odaklanılmalı. Sürdürülebilir büyüme Türkiye'nin en büyük ihtiyacı. Piyasaya güven veren söylemler çok önemli. Enflasyon mutlaka yüzde 5-6'nın altına çekilmeli" dedi.

Yüksek faiz ve yüksek kurun yatırım ortamına ilişkin en büyük iki engelin olduğunu belirten Bilecik, "Bunların temel kökeni enflasyon yatıyor. İşin çözümü enflasyonun kararlı bir politikayla çözülmesi. Ekonominin bir kalkana ihtiyacı var. Ekonomide iki kalkandan bahsedebilirsiniz; kur ve faizin dengelendiği kalkan bir diğeri enflasyon kalkanı" diye konuştu.