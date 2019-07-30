TUSAŞ milli uydu yazılımların geliştirilmesine devam ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTUSAŞ milli uydu yazılımların geliştirilmesine devam ediyor
GeriEkonomi TUSAŞ milli uydu yazılımların geliştirilmesine devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
30.07.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

TUSAŞ milli uydu yazılımların geliştirilmesine devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TUSAŞ milli uydu yazılımların geliştirilmesine devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) milli uyduların kontrolünü sağlayacak yazılımların geliştirilmesine devam ediyor. Uydunun en önemli bileşenlerinden olan Uydu Yönetim Yazılımları (Uçuş Yazılımı ve Yer Yazılımları) kapsamında uydu bağımsız yazılım birimleri için yaklaşık 5 yıldır devam eden tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri başarı ile tamamlandı.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye’nin sivil ve askeri alanlarda giderek artan uydu görüntü ihtiyaçlarının milli ve yerli imkânlar ile karşılanmasına yönelik uydu yazılım geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda TUSAŞ Uzay Sistemleri Yazılım Mühendisliği, modern teknolojileri uzay alanında kabul görmüş uluslararası standartlar (ESA ECSS, CCSDS) ile harmanlayarak yeniden kullanılabilirliği en üst seviyede gözeten Uydu Yönetim Yazılımları geliştiriyor.
TUSAŞ Uzay Sistemleri Yazılım Mühendisliği, yetişmiş insan gücü, kendini ispatlamış süreç, altyapı ve araçları ile güvenilir (kritik) yazılım geliştirme alanındaki deneyimlerinden hareketle, çok yüksek çözünürlüklü Elektro-Optik Göktürk Yenileme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalarına hızla devam ediyor.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ HAKKINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almakta.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Otel yöneticisiyken köyüne döndü! 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
Türk markalarını 100 ülkeye açacak
En sağlıklı şehirler belli oldu! Yıl ortasında Türkiye'den 5 yer listede
Enerji Bakanı Dönmez'den önemli mesajlar: Yüzde 20'sini depoladık