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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

TUSAŞ kapılarını yurt dışına açtı

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TUSAŞ kapılarını yurt dışına açtı

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi TUSAŞ, S.K.Y. INT programı ile yurt dışında eğitim hayatlarını sürdüren lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile mezun mühendislere savunma sanayisinde millileşme atılımları içerisinde yer alma fırsatı sunuyor.

TUSAŞ, yurt dışında eğitim hayatlarını sürdüren lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile mezun mühendislere Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşme atılımları içerisinde yer alma fırsatı sağlayan S.K.Y. INT staj programını hayata geçirdi. 

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hamlelerine doğrudan katkı sağlayan milli projelere yakından tanıklık etme olanağı sunacak program, aynı zamanda öğrencilerin okullarında edindiği teorik altyapıyı pratik uygulamalarla güçlendirmelerini sağlayacak. 

Kabul edilen adaylar öncelikle oryantasyon sürecine dahil edilecek. Bu kapsamdaki eğitimlerini tamamlamalarının ardından ilgi ve uzmanlık alanlarına göre TUSAŞ içerisinde uygun bölümlerde görevlendirilecek. Her bir stajyere uzman mühendisler mentörlük sağlayacak. 

Katılımcıların belirlenen tarihlerde haftanın 5 günü ve tam zamanlı çalışmaları bekleniyor. 

Adayların Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik/Haberleşme Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimlerine devam ediyor olması gerekiyor. 

İlk etapta yurt dışında eğitim alan 100 kişiyle staj programı uygulamaya geçecek. Stajlar, eylül ve ekim aylarını kapsayan 3 farklı dönemde yapılabilecek. 
Adaylara Türkiye'ye gidiş-geliş uçak bileti, konaklama, aylık ücret, genel sağlık sigortası, şehir içi servis hizmeti, öğle yemeği gibi olanaklar sunulacak. 
Başvurular, 31 Mayıs 2019'a kadar "www.vizyonergenc.com" sayfasındaki elektronik formun doldurulmasıyla alınacak. 

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