TUSAŞ, HAFÇU projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTUSAŞ, HAFÇU projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı
GeriEkonomi TUSAŞ, HAFÇU projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
16.07.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

TUSAŞ, HAFÇU projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TUSAŞ, HAFÇU projesini belirtilen tarihten 3 ay önce başarıyla tamamladı

Kamera entegre ve uçuş testlerini TUSAŞ’ın yaptığı hava fotoğrafı çekim uçağı (HAFÇU), Harita Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Harita Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 Mayıs 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile tedarik sözleşmesi imzaladığı Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı (HAFÇU) projesi tamamlanarak beklenen tarihten önce teslim edildi. Anlaşmaya göre 1 Ağustos 2019 tarihinde teslim edilmesi gereken HAFÇU, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmaları ile 26 Nisan 2019’da beklenen tarihten çok önce teslim edildi. 

Harita Genel Müdürlüğü’nün uçak ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında lojistik faaliyetler başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerini üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HAFÇU’nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştirdi. TUSAŞ, HAFÇU’ya kameraları entegre etmesinin ardından uçuş testlerini de başarıyla tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğü’ne teslim etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
100 yıldır bu yöntemle satılıyor! En çok parayı veren alıyor...
Son dakika... Nisan ayı işsizlik verisi açıklandı
'Fi' kavgası: Eskişehirli girişimci Azra Kohen'e dava açtı
Borsa için yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler pozitif