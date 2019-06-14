TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: 2028 vizyon hedefimiz 11 milyar dolar
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil "2028 vizyonumuzda hedefimiz 11 milyar dolar. Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasındaki bir uçak bu. F-22 havaya saldırı uçağı, F-35'de havadan karaya saldırı uçağı. İkisi bir anlam ifade ediyor. 2025'te ilk uçuşunu yapıyor. 2028'de teslimatını yapıyoruz en büyük projemiz bu" dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "2028 vizyonumuzda hedefimiz 11 milyar dolar." dedi.
Ekonomist Dergisi'nin bu yıl 28. kez düzenlediği "Yılın İş İnsanları" etkinliğine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldı.
Etkinlikte konuşan Kotil, TUSAŞ olarak savunma sektöründe dünyada ilk 50'ye girdiklerini belirterek, "Bu rakamlar iyi rakamlar değil, bizim girmemiz gereken rakamlar ilk 10'lar. 2028 vizyonumuzda hedefimiz 11 milyar dolar." diye konuştu.
Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şirketimiz iki parçadan oluşuyor. Birincisi Boeing ve Airbus gibi şirketlere biz alt sistemler üretiyoruz. Yarım milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Rakam olarak 2 milyar dolara taşıyoruz. Şirketin ikinci kısmı kendine özgü ürünleri yapması ve en önemlisi milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasındaki bir uçak bu. F-22 havaya saldırı uçağı, F-35 de havadan karaya saldırı uçağı. İkisi bir anlam ifade ediyor. 2025'te ilk uçuşunu yapıyor. 2028'de teslimatını yapıyoruz en büyük projemiz bu.
Atak 2'nin 5 yıl içerisinde ilk uçuşunu yapıyor. 8 yıl sonra teslimatı oluyor. Bunun dışında bir çok projemiz var. Hürjet ve Hürkuşumuz var. Atak helikopteri imal ediyoruz şu anda. Skorsky lisansı ile T70 helikopteri yapıyoruz. Gökbey tümüyle yerli helikopterimizin test uçuşlarını yapıyoruz. Türksat 6 uydusu yapıyoruz. Buradan bakarsak TUSAŞ proje portföyü olarak dünyada ilk 10'dan daha yukarıda."
TUSAŞ'ın ürün portföyünün kendi büyüklüğünün çok üzerinde olduğunun kaydeden Kotil, "O yüzden yılda bin tane mühendis alıyoruz. Altyapı kuruyoruz, yeni kompozite testi yapıyoruz. Yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapıyoruz." diye konuştu.
Kotil, "Bir taraftan dünyada ilk 50'de bir şirketiz. Öbür taraftan 5-10 yıl içerisinde projeleri bitirdiğimiz zaman IP'leri ve tasarımları bitirip sahip olduğumuz zaman dünyada ilk 10'a girecek bir şirketin genel müdürüyüm. İnşallah Allah nasip eder hepsini tamamlarız." ifadelerini kullandı.
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