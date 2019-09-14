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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.09.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Turunçgil ihracatında yüzde 10'luk artış hedefi

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Turunçgil ihracatında yüzde 10'luk artış hedefi

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Geçen yıl 1 milyon 736 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında ülkemize 732 milyon dolar girdi sağladık. Bu yıl bir haftada 5 bin 800 ton turunçgil ihracatı gerçekleştirdik. Umudumuz bu yıl geçen yılki ihracat rakamlarının yüzde 10 oranında üzerine çıkmak" açıklamasında bulundu.

Turunçgil ihracatında bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 artış hedeflendiği bildirildi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ihracat sezonuna mayer cinsi erkenci limonla başlandığını söyledi. Sezona 15 gün geç başladıklarını ifade eden Kaçmaz, yaşanan gecikmeye rağmen bu yıl ihracat sezonundan umutlu olduklarını kaydetti.

Turunçgil üretiminde önemli konuma gelindiğini aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:
"Geçen yıl 1 milyon 736 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında ülkemize 732 milyon dolar girdi sağladık. Bu yıl bir haftada 5 bin 800 ton turunçgil ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında ise 2 milyon 273 bin dolar girdisi oldu. Dünyada turunçgillerde önemli bir küresel oyuncu haline geldik. Üretimde dünyada 8. sırada yer alıyoruz. Bazı ürünlerde ikinci, bazılarında ise üçüncü sırada ihracat gerçekleştiriyoruz. Umudumuz bu yıl geçen yılki ihracat
rakamlarının yüzde 10 oranında üzerine çıkmak. Geçen yıl ağır kış şartlarından dolayı yaklaşık 30 gün ürünleri hasat edemedik. Bu yıl ağır kış şartları yaşamazsak temennimiz var olan ihracatımızı daha yukarılara çekmek."

AVRUPA'YA İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI

Kaçmaz, Türkiye'de dünya standartlarında ürün üretildiğini, pazarların isteklerine karşılık verdiklerini ve ürünlerin kalitesinde hiçbir sorunun olmadığını aktardı. Geleneksel pazarların yanı sıra alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Kaçmaz, "Bu sezon yetişmese bile önümüzdeki yıllarda alternatif pazarlara da turunçgil gönderme fırsatı yakalayacağız. Mevcut pazarlarımızda birinci sırada Rusya, ikinci sırada ise Irak yer alıyor. Avrupa'ya olan ihracatımız ise geçen yıla oranla yüzde 25 arttı. Bu bizim için son derece olumlu gelişme." dedi.

Turunçgilin tüm yaş sebze meyve ihracatında önemli bir noktada olduğuna değinen Kaçmaz, sektörün alt gruptan çıkıp üst grup haline geldiğini ifade etti.
Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yüzde 45'ini turunçgilin oluşturduğunu vurgulayan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu alanda küresel bir oyuncu olduğunu, üretimde ve ihracatta söz sahibi olduğunu herkes biliyor. Şuanda Türkiye'nin yapmış olduğu her hareket dünyada sektör tarafından izleniyor. Olumlu bir şekilde gelişmeler kaydediyoruz. Anlaşmamız olmayan ülkelerden bile turunçgil talebi var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı artırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın bir gelecekte daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Turunçgil ihracat sezonunu uzatmak için Çukurova Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar olumlu bir şekilde geliyor. Bu gelişmeler sona erdiğinde yılın 11 ayında turunçgil üreten ve ihracat eden bir ülke haline geleceğiz. Bu da ihracat sezonunun uzaması ve pazarda daha çok yer almamızı sağlayacak."

Kaçmaz, 2020 yılında Türkiye'de yapılması planlanan "14.Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin sektöre katkı sağlayacağını ve bu kongreye çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını da sözlerine ekledi. 

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