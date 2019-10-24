Turunçgil ihracatında lider Rusya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTurunçgil ihracatında lider Rusya
GeriEkonomi Turunçgil ihracatında lider Rusya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Turunçgil ihracatında lider Rusya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turunçgil ihracatında lider Rusya

Türkiye'den 2019-2020 sezonunun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 57 ülkeye 132 bin 941 tonluk turunçgil ihracatından 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 2019-2020 sezonunun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 57 ülkeye turunçgil ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 132 bin 941 ton turunçgil ihracatı karşılığında 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den bu dönemde 57 ülkeye yapılan turunçgil ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 39 bin 943 ton turunçgil satılarak 20 milyon 768 bin 260 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 8 milyon 795 bin 190 dolarla Irak, 6 milyon 565 bin 102 dolarla Ukrayna takip etti.

MANDARİN BAŞI ÇEKTİ

Söz konusu dönemde Rusya'ya en fazla mandarin ihraç edildi.

Türkiye'den sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde Rusya'ya 25 bin 372 ton mandarin satılarak 11 milyon 776 bin 14 dolar kazanıldı.
Bu dönemde Rusya'ya ayrıca limon, greyfurt ve portakal da gönderildi.

"TÜRKİYE'DEN 57 ÜLKEYE TURUNÇGİL İHRAÇ EDİLDİ"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, limon, mandarin, greyfurt ve portakaldan oluşan turunçgil ürünlerinin 2019-2020 sezonu ihracatına 1 Eylül itibarıyla başlandığını söyledi.

Türkiye'den söz konusu dönemde Rusya, Irak ve Ukrayna başta olmak üzere 57 ülkeye turunçgil ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, turunçgil ihracatının gelecek aylarda giderek artacağını ifade etti.

Gürdoğan, Rusya'nın turunçgil ihracatında önemli bir pazar olduğunu ve ilk sırada yer aldığını belirterek, ülkeden Rusya'ya sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde mandarin başta olmak üzere 20 milyon 768 bin 260 dolarlık turunçgil gönderildiğini aktardı.

Rusya pazarında Türk ürünlerine yönelik ilginin de yüksek olduğuna işaret eden Gürdoğan, "Turunçgil ihracatında ilerleyen aylarda ürün çeşitliliği ve ihracat rakamlarının giderek artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Rusya pazarından da beklentimiz yüksek." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle