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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Turunçgil ihracat sezonu başlıyor

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Turunçgil ihracat sezonu başlıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edilmiş, 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 2 Eylül'de ihraç edilmesine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yeni dönem turunçgil ihracat sezonu kapsamında mayer cinsi erkenci limonun yarın hasadına, 2 Eylül'de de ihracatına başlanacağını bildirdi.

Kaçmaz, yazılı açıklamasında, yaş meyve sebze sektörünün en önemli alt grubunu oluşturan turunçgillerde 2019 - 2020 ihracat sezonunun geldiğini belirtti.

Sezon hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:
"Turunçgil kesim ve ihraç tespit komisyonunca Adana ve Mersin illerimizin muhtelif bölgelerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edilmiş, 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 2 Eylül'de ihraç edilmesine karar verilmiştir. Geçen sezona göre bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı diğer tüm meyvelerde olduğu gibi mayer cinsi limon da geç olgunlaşmıştır."

Kaçmaz, geçen yıl yaşanan ağır kış şartlarının turunçgil üreticisi ve ihracatçısını olumsuz etkilediğini hatırlatarak, bu yıl afetsiz ve hasarsız bir sezon geçirilmesini diledi. 

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