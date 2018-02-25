TÜRSAB’ta Firuz Bağlıkaya dönemi

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) seçimin galibi belli oldu. 18 yıllık Başaran Ulusoy dönemi sona erdi. TÜRSAB’ta Değişim Hareketi lideri Firuz Bağlıkaya yeni başkan oldu.

Başkan olmak için yarışa, Emin Çakmak ve Başaran Ulusoy döneminde genel sekreter olan Çetin Gürcün de katılmıştı. Bağlıkaya 2200 oy alırken, Çetin Gürcün 1057 oy, Emin Çakmak 357 oyda kaldı.

İBRA EDİLMEDİ

Firuz Bağlıkaya seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, “Sorunları çözmek için buradayız. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtık. TÜRSAB tarihinde bu kadar yüksek oy alan olmadı. Bugün birşey değiştirdik. Yarın herşeyi değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

23. TÜRSAB Genel Kurulu’nun ilk gününde yapılan oylamada, mevcut yönetim ibra olamamıştı. Yapılan ibra oylamasına katılan delegelerin yüzde 66.5’i olumsuz oy kullanırken, yüzde 33.5’i ise olumlu yönde oy vermişti. Başkan adayı Emin Çakmak, seçimlerin ardından eski başkan Başaran Ulusoy’un TÜRSAB’ta onursal başkan olması için öneri sundu. Ancak öneri salonda kabul görmedi. Diğer başkan adayı Çetin Gürcün de şunları söyledi: “Yaklaşık 30 yıldır bu sektördeyim. Birliğin, mesleğin bana ihtiyacı olduğu her an hizmet etmeye hazırım.”

SEÇİM ERTELENMİŞTİ

Seyahat acenteleri 2-3 Aralık 2017’de yeni başkanını seçmeye hazırlanırken mevcut başkan Başaran Ulusoy adaylıktan çekildiğini açıklamış, TÜRSAB yönetimi de aldığı kararla seçimlerin ertelendiğini kamuoyuna duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından muhalefet itiraz etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girmişti.