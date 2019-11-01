TÜRSAB’dan 5 milyar TL’lik rota

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTÜRSAB’dan 5 milyar TL’lik rota
GeriEkonomi TÜRSAB’dan 5 milyar TL’lik rota
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gökhan ARTAN/DHA
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TÜRSAB’dan 5 milyar TL’lik rota

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜRSAB’dan 5 milyar TL’lik rota

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek için ‘TÜRSAB ROTA’ adlı dijital projeyi hayata geçirdi.

‘Turizmin Yeni Rotası’ sloganıyla hayata geçirilen proje ile farklı tur ve seyahat seçeneklerini üyeleri aracılığıyla tüketicilere sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında, binlerce acentenin, Türkiye´nin her bölgesinden birbirinden farklı binlerce tur paketini platform üzerinden paylaşması amaçlanıyor. Kayıtdışının önüne geçilmesinin hedeflendiği projeyle kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sunulacağı ifade edildi. Proje ile uygun ve binlerce tur paketi seçenekleri sunulmasına ve tüketiciye; şeffaf,adil, güvenli ve birçok yeni rotanın keşfedilebilmesi için olanak sağlanması hedefleniyor.

13 BİN ACENTE

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dijital proje ile ilgili, ”Proje seyahat acentelerinin birbirleriye olan ticaretini güçlendirerek, ülkemizin değişik bölgelerindeki bugüne kadar hiç pazarlanmamış ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacak. Ülke genelinde yayılmış 13 bin seyahat acentemizin kendi oluşturdukları tur programlarını bu pazarlama platformunda birbirleriyle paylaşmasını sağlayacak yepyeni bir dijital platform oluşturduk. Bu platformun vatandaşa katkısı ise bugüne kadar gerçekten hiç oluşmamış tur rotaları ve tur programları oluşuyor. Ülkemizin en ücra köşesinde seyahat acentesi dahi kendi bölgesiyle ilgili turlar oluşturup bunları bu platforma yükleyip ülkemizin bir başka bölgesindeki seyahat acenteleri tarafından pazarlanmasını sağlayacak. Dolayısıyla çok geniş çok zengin bir ürün çeşitliliği yaşayacağız. En kısa vadede 5 milyar TL’ye ulaşacak bir hacim oluşacak. Proje, bir yandan vatandaşlarımızın seyahatlerini acentalar aracılığı ile gerçekleştirmesini teşvik ederken diğer yandan esnafımızın canlanmasına ve bölgesel iş hacminin artmasına destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor” diye konuştu.  

YENİ HAREKET

Turizm verileri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Bağlıkaya, “Rakamlar gayet iyi geldi. Tahmin edildiği gibi ülkede güven ve huzur olduğu müddetçe turizmle ilgili sıkıntımız da olmuyor. Çünkü sektörün diğer kesimleri gerçekten dinamik ve her türlü yeniliğe açık. Dünya standartlarına bakıldığında rekabete hazır bir sektör. Herşey iyi gidiyor. Kasım tatili de inşallah yepyeni bir hareket getirecek iki tane ara tatil. İç turizm açısından bakıldığında daha hareketli günler bizi bekliyor” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle