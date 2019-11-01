TÜRSAB’dan 5 milyar TL’lik rota

‘Turizmin Yeni Rotası’ sloganıyla hayata geçirilen proje ile farklı tur ve seyahat seçeneklerini üyeleri aracılığıyla tüketicilere sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında, binlerce acentenin, Türkiye´nin her bölgesinden birbirinden farklı binlerce tur paketini platform üzerinden paylaşması amaçlanıyor. Kayıtdışının önüne geçilmesinin hedeflendiği projeyle kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sunulacağı ifade edildi. Proje ile uygun ve binlerce tur paketi seçenekleri sunulmasına ve tüketiciye; şeffaf,adil, güvenli ve birçok yeni rotanın keşfedilebilmesi için olanak sağlanması hedefleniyor.

13 BİN ACENTE

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dijital proje ile ilgili, ”Proje seyahat acentelerinin birbirleriye olan ticaretini güçlendirerek, ülkemizin değişik bölgelerindeki bugüne kadar hiç pazarlanmamış ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacak. Ülke genelinde yayılmış 13 bin seyahat acentemizin kendi oluşturdukları tur programlarını bu pazarlama platformunda birbirleriyle paylaşmasını sağlayacak yepyeni bir dijital platform oluşturduk. Bu platformun vatandaşa katkısı ise bugüne kadar gerçekten hiç oluşmamış tur rotaları ve tur programları oluşuyor. Ülkemizin en ücra köşesinde seyahat acentesi dahi kendi bölgesiyle ilgili turlar oluşturup bunları bu platforma yükleyip ülkemizin bir başka bölgesindeki seyahat acenteleri tarafından pazarlanmasını sağlayacak. Dolayısıyla çok geniş çok zengin bir ürün çeşitliliği yaşayacağız. En kısa vadede 5 milyar TL’ye ulaşacak bir hacim oluşacak. Proje, bir yandan vatandaşlarımızın seyahatlerini acentalar aracılığı ile gerçekleştirmesini teşvik ederken diğer yandan esnafımızın canlanmasına ve bölgesel iş hacminin artmasına destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor” diye konuştu.

YENİ HAREKET

Turizm verileri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Bağlıkaya, “Rakamlar gayet iyi geldi. Tahmin edildiği gibi ülkede güven ve huzur olduğu müddetçe turizmle ilgili sıkıntımız da olmuyor. Çünkü sektörün diğer kesimleri gerçekten dinamik ve her türlü yeniliğe açık. Dünya standartlarına bakıldığında rekabete hazır bir sektör. Herşey iyi gidiyor. Kasım tatili de inşallah yepyeni bir hareket getirecek iki tane ara tatil. İç turizm açısından bakıldığında daha hareketli günler bizi bekliyor” dedi.