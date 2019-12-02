TÜRSAB’da 2. Bağlıkaya dönemi
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak isim belli oldu.
Yaklaşık 2 yıl önce yapılan seçimlerde Başaran Ulusoy’dan koltuğu devralan TÜRSAB’ın mevcut başkanı Firuz Bağlıkaya, dün yapılan 24. Genel Kurul’da yeniden başkan seçildi. Genel Kurul öncesi 4 listenin yarışması beklenirken, Firuz Bağlıkaya dışındaki TÜRSAB Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hasan Erdem ve Cüneyt Tanju Demir liste çıkarmayarak Davut Günaydın’ın listesinden aday oldu. Toplamda 4 bin 13 oyun kullanıldığı seçimlerde Firuz Bağlıkaya’nın başında olduğu liste 2 bin 530 oy alırken, Davut Günaydın’ın başında olduğu listenin aldığı oy sayısı 1459’da kaldı.
Oy oranları yüzde 63’e karşı yüzde 37 olarak şekillendi. Bağlıkaya yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen seçimlerde Başaran Ulusoy’a karşı 2 bin 200 oy almıştı. TÜRSAB’ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşacak: “Firuz Bağlıkaya, Ali Bilir, Abdulhamit Kuk, Osman Tolga Gencer, Diyaeddin Şahin, Ceren Anadol, Hasan Eker, Soner Bacaksız, Nalan Yeşilyurt.”
AJANS TEMSİLCİSİ KALAY OLDU
TÜRSAB seçimlerinin yanında bir seçim daha gerçekleştirildi. Bu yıl kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda TÜRSAB’ı temsil edecek kişi de belli oldu. Serhad Uslan, Erkunt Öner, Emin Çakmak, Hüsnü Kemal Zaimoğlu ve İbrahim Halil Kalay’ın yarıştığı seçimlerde ipi göğüsleyen İbrahim Halil Kalay oldu. İbrahim Halil Kalay 1.424 oy alarak TÜRSAB’ın Tanıtma Ajansı’ndaki temsilcisi oldu.
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