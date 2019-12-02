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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TÜRSAB’da 2. Bağlıkaya dönemi

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TÜRSAB’da 2. Bağlıkaya dönemi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak isim belli oldu.

Yaklaşık 2 yıl önce yapılan seçimlerde Başaran Ulusoy’dan koltuğu devralan TÜRSAB’ın mevcut başkanı Firuz Bağlıkaya, dün yapılan 24. Genel Kurul’da yeniden başkan seçildi. Genel Kurul öncesi 4 listenin yarışması beklenirken, Firuz Bağlıkaya dışındaki TÜRSAB Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hasan Erdem ve Cüneyt Tanju Demir liste çıkarmayarak Davut Günaydın’ın listesinden aday oldu. Toplamda 4 bin 13 oyun kullanıldığı seçimlerde Firuz Bağlıkaya’nın başında olduğu liste 2 bin 530 oy alırken, Davut Günaydın’ın başında olduğu listenin aldığı oy sayısı 1459’da kaldı.

Oy oranları yüzde 63’e karşı yüzde 37 olarak şekillendi. Bağlıkaya yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen seçimlerde Başaran Ulusoy’a karşı 2 bin 200 oy almıştı. TÜRSAB’ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşacak: “Firuz Bağlıkaya, Ali Bilir, Abdulhamit Kuk, Osman Tolga Gencer, Diyaeddin Şahin, Ceren Anadol, Hasan Eker, Soner Bacaksız, Nalan Yeşilyurt.”

AJANS TEMSİLCİSİ KALAY OLDU

TÜRSAB seçimlerinin yanında bir seçim daha gerçekleştirildi. Bu yıl kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda TÜRSAB’ı temsil edecek kişi de belli oldu. Serhad Uslan, Erkunt Öner, Emin Çakmak, Hüsnü Kemal Zaimoğlu ve İbrahim Halil Kalay’ın yarıştığı seçimlerde ipi göğüsleyen İbrahim Halil Kalay oldu. İbrahim Halil Kalay 1.424 oy alarak TÜRSAB’ın Tanıtma Ajansı’ndaki temsilcisi oldu.

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